Fortunati questi italiani, 200 euro sul conto corrente: ecco chi se li ritroverà

I 200 euro di bonus, saranno erogati prossimamente a specifici destinatari.

Alcuni italiani, riceveranno direttamente sul loro conto corrente il bonus di 200 euro previsto dalla legge. In base a tale bonus, è prevista l’erogazione del mese di agosto del suddetto bonus. Tale agevolazione fiscale, è stata introdotta per aiutare economicamente le famiglie italiane già provate dalle tasse e dal caro vita. Il bonus di 200 euro, spetta ai lavoratori, ai pensionati e percettori di reddito di cittadinanza. Tutte le specifiche circa il bonus una tantum di 200 euro, sono spiegate qui di seguito.

In cosa consiste il Bonus 200

Si tratta di una misura una tantum, introdotta dal Governo nel 2022, per aiutare tutti coloro che sono stati colpiti dalla forte inflazione e rincaro dei prezzi. Tale bonus, consiste nell’erogazione di 200 euro in un’unica soluzione.

Questa interessante agevolazione economica, in alcuni casi non è stata erogata nel mese di luglio e quindi arriverà nel mese di agosto. Nei mesi estivi, i destinatari di tale bonus vedranno tale accredito. L’aiuto economico al popolo italiano, nei mesi scorsi è stato rivisto. I beneficiari del bonus di 200 euro, riceveranno in busta paga e nel cedolino della pensione le somme a loro spettanti.

Il bonus 200, introdotto lo scorso anno col governo Draghi, riguardava un’ampia categoria di lavoratori e cittadini. Attualmente pure i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in determinate condizioni possono usufruirne. Per poter inoltrare la domanda e ottenere il bonus di duecento euro, occorre collegarsi sul sito dell’INPS e seguire la procedura on line.

A chi è destinato il bonus 200

Il bonus di 200 euro è previsto per i lavoratori pubblici e privati, i pensionati, i percettori di reddito di cittadinanza, i disoccupati naspi e gli invalidi civili. Va detto che a determinare l’importo del bonus, per i destinatari del bonus di agosto, muta in base alla fascia di reddito a cui si appartiene.

In merito ai lavoratori, quelli aventi un reddito al di sotto dei 35 mila euro, nei mesi di giugno e luglio riceveranno l’agevolazione. Per quanto riguarda i pensionati, secondo quanto previsto dalla legge, arrivano direttamente sul cedolino della pensione. Spetta dunque all’INPS verificare se il pensionato ha i requisiti per ricevere il bonus di duecento euro, che spetta a chi ha un reddito sotto i trentacinque mila euro.

Altri soggetti che sono stati inseriti nel bonus 200, sono i lavoratori domestici, i lavoratori stagionali o a tempo determinato con effettivi 50 giorni di lavoro e un guadagno massimo di 35 mila euro.

Il versamento di tale bonus avviene in modo automatico, senza dover fare domanda, per tutti i lavoratori dipendenti, i pensionati, i beneficiari NASpI e di reddito di cittadinanza. Tutte le altre categorie, come per esempio i lavoratori autonomi o i lavoratori stagionali devono presentare domanda nell’area dedicata sul sito INPS.

Bonus 200 euro per personale ATA e docenti

Il bonus di 200 euro previsto per il mese di agosto, rappresenta la seconda rata del bonus. Tutto il personale docente e il personale ATA, ha diritto a ricevere il bonus. Recentemente, è stato deciso che tutti gli insegnati, che hanno superato il reddito dei 35 mila euro ed hanno ottenuto il bonus dovranno restituirlo.

La restituzione del bonus dei 200 euro a chi non spettava, avverrà in modo automatico tramite delle trattenute mensili di 25 euro per la durata di otto rate. In merito al bonus 200 di agosto, va precisato che si tratta di pochi euro che andranno a precise categorie di lavoratori.

In base alla fascia di reddito a cui si appartiene si avranno diversi importi del bonus. Nello specifico i lavoratori con reddito fino a 15 mille euro avranno in agosto un bonus di soli 10 euro e 16,4 euro per coloro con un reddito fino a 35 mila euro.