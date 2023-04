Modello 730/2023 precompilato online: ecco quando sarà disponibile, le date

Arriva il modello 730/2023 precompilato online. Di seguito, vi aggiorneremo su tutto quello che c’è da sapere su questo documento fiscale. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il precompilato online potrebbe arrivare a partire dal 30 Aprile 2023, ovvero alla fine di questo mese. Almeno per quest’anno, quindi, si tornerà alla data canonica. Come sapranno i cittadini, negli ultimi anni la data era spesso slittata per l’effetto delle proroghe sulla comunicazione all’Agenzia delle Entrate di alcuni dati utili all’elaborazione.

Il Modello 730/2023 in precompilato online

La documentazione online, come fa sapere l’Agenzia delle Entrate, potrà essere consegnata entro il 2 Ottobre 2023. Questo perché quest’anno, il 30 settembre cadrà nella giornata di sabato. All’interno della dichiarazione dei redditi, troveremo anche le rendicontazioni per inserire eventuali spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese legate agli interventi di ristrutturazione sulla propria casa o lavori per il risparmio energetico.

Il modello 730/2023 precompilato sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, venendo messo a disposizione per lavoratori e lavoratrici, oltre che pensionati e pensionate. Come scritto, il modello sarà accessibile dalla giornata di domenica 30 Aprile, come ufficializzato anche dall’articolo 1 del decreto legislativo numero 175 del 2014. Ai dati online, si potrà accedere nel seguente modo all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate:

Identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;

CIE – Carta di identità elettronica;

Carta Nazionale dei Servizi.

A chi rivolgersi per compilarlo?

Si potrà entrare all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate, anche attraverso un proprio sostituto. Questa figura potrebbe essere il vostro assistente fiscale oppure un CAF che segue le vostre pratiche, che in qualità di professionista abilitato potrà curare le vostre deleghe con la firma di una delega da parte vostra. Già dal 30 aprile 2023, tutti i contribuenti potranno visualizzare i dati presenti all’interno del documento precompilato. Da quel giorno, infatti, si susseguiranno tutta una serie di appuntamenti che detteranno i tempi per consegnare la presentazione del modello 730/2023 precompilato.