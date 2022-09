Modello 730/2022 in scadenza oggi: come inviarlo

Modello 730/2022. Oggi è una data da deadline, perché è l’ultimo giorno disponibile per poter inviare il modello 730/2022 all’Agenzia delle Entrate: parliamo ovviamente della dichiarazione dei redditi «preferita» da lavoratori dipendenti e pensionati. Come anticipato, oggi viene tracciata la linea rossa per poterlo fare: 30 settembre. Dunque, i contribuenti hanno ancora pochissime ore a disposizione per poterlo fare.

Modello 730/2022: tutte le scadenze e le date

Ma quali sono le cose più importanti a cui fare attenzione? A parte il calendario della dichiarazione dei redditi, bisogna tenere in considerazione altri fattori, ecco quali.

Sulla scadenza, abbiamo già detto praticamente tutto: mancano poche ore per per chi usa il modello 730, dal momento che questa è fissata per il 30 settembre, ultima data utile per la trasmissione online all’Agenzia delle Entrate.

Il modello Redditi Pf

30 novembre per poter inviare la loro dichiarazione. Per quanto riguarda, invece, i contribuenti che impiegano il modello Redditi Pf (tendenzialmente chi è titolare di partita Iva) hanno tempo fino alper poter inviare la loro dichiarazione.

Errori nella trasmissione del 730

Per coloro che hanno già trasmesso il 730 e hanno riscontrato un errore, c’è tempo fino al 25 ottobre per inviare al Caf o al professionista un 730 integrativo, questo se la dichiarazione risulta a credito. In caso contrario – con dichiarazione a debito, quindi non favorevole per il contribuente – si può presentare un modello Redditi correttivo entro il 30 novembre 2022.

La dichiarazione rettificativa

Ma c’è anche un’altra evenienza da considerare. Se, ad esempio, dopo l’invio della dichiarazione dei redditi l’ufficio del Caf – o chi per lui – riscontra degli errori con visto infedele, bisogna avvisare subito il contribuente per poter procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa. Una dichiarazione che può avvenire mediante il modello 730 relativo al periodo d’imposta da cambiare.

In quest’ultimo caso, per concludere, il modello 730 rettificativo va inviato entro il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta a cui fanno riferimento i dati da cambiare.