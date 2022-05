Modello 730, come scaricare le spese sportive: importi, come richiedere rimborsi e detrazioni

Ora nel modello 730 del 2022 si possono portare in detrazione fiscale anche le spese relative alle attività sportive effettuate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. C’è un tetto ovviamente, un importo massimo detraibile che è 210 per atleta, ossia il 19% delle quote d’iscrizione a corsi o in palestra.

Il modello 730 e la detrazione delle spese sportive

Inoltre, è bene sottolineare che come per tutte le agevolazioni fiscali, ci sono dei limiti precisi da rispettare per poter operare in tal senso. Primo fra tutti, il limite dell’età del ragazzo, che deve necessariamente essere compresa tra i 5 e i 18 anni. Per quanto riguarda invece i bambini di età inferiore oppure per i ragazzi maggiorenni e gli adulti la detrazione non viene riconosciuta.

Requisiti e limiti

Tra gli altri requisiti da rispettare, c’è il fatto che l’iscritto iscritto al corso sportivo dovrà risultare a carico del contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi. D’altro canto, però, non sono previsti limiti relativi alla parentela. Di fatto, stando così le cose, allora il rimborso e la detrazione potranno essere richiesti sia per figli naturali, che per adottati o affidati, fratelli o sorelle e nipoti. Ripetiamo: l’importante è che siano a carico del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate specifica, inoltre che per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono

Le strutture organizzate e destinate all’esercizio della pratica sportiva non professionale;

Le strutture e gli impianti gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa.

Come viene calcolata la detrazione?

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 210 euro per:

il contribuente, se in possesso dei requisiti (minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori);

ogni soggetto fiscalmente a carico. Il limite di 210 Euro è il limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.