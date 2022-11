Naspi dicembre 2022, quando arriva il pagamento? Il calendario con le date

Si comincia a parlare del periodo in cui verrà erogata la Naspi per il mese di dicembre, ovvero accrediti dell’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro. La data che probabilmente verrà selezionata per il bonifico, sarà la giornata del 5 dicembre. Un pagamento che non verrà caricato nel giro di un giorno, ma dovrebbe essere smaltito tra più giornate.

I giorni della Naspi di dicembre 2022

Dovrebbero prendere il via lunedì 5 dicembre i pagamenti della NASpI relativi al prossimo mese. La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS a partire dal 2015 ed introdotta in sostituzione dell’ASPI. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità. Novità sulla data di avvio dei pagamenti della NASpI relativa al prossimo mese di dicembre: gli accrediti dovrebbero prendere il via lunedì 5, per poi proseguire tutta la settimana.

Ricordiamo che non esiste una data universale valida per tutti i beneficiari, poiché dipende da quando è stata inoltrata la domanda all’Istituto: per tale motivo, entro i primi 10 giorni di ogni mese l’INPS dà la possibilità di verificare la data esatta del pagamento accedendo al proprio fascicolo previdenziale sul sito web dell’Istituto (in alternativa è possibile rivolgersi ai CAF o ai patronati). La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive dei precedenti quattro anni, che devono essere almeno 13, ai lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente l’occupazione.

Queste le categorie beneficiarie:

dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;

personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;

operai agricoli a tempo indeterminato;

apprendisti.

Chi rimane escluso?

Restano escluse da questo tipo di prestazione, invece, le seguenti categorie di lavoratori: