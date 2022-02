Nuovi incentivi per rottamazioni auto e acquisto veicoli elettrici: importo, come funziona e come richiederli

Nuovi incentivi in vista per coloro che vorranno finalmente convertirsi al Green a partire dalla loro vettura. Di fatto, il Governo ha previsto dei nuovi bonus per coloro che vorranno acquistare vetture elettriche o rottamare la propria auto ormai andata. La questione è abbastanza centrale per l’agenda dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, in considerazione soprattutto dei riflessi sull’occupazione. L’incontro nella giornata di ieri è abbastanza eloquente in tal senso. Tutti i ministri interessati si sono riuniti per discuterne (Giancarlo Giorgetti del Mise, Daniele Franco dell’Economia, Enrico Giovannini delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani).

Leggi anche: Incentivi auto 2022, torna l’ecobonus per l’acquisto di macchine elettriche?

Nuovi incentivi sul tavolo del Governo

In aggiunta, sul tavolo ci sarebbero poi una serie di interventi per favorire anche la riconversione industriale, attraverso i contratti di sviluppo. Cifre ufficiali sul piano per il momento non ce ne sono. Soltanto qualche linea generale, le proposte complessive prevederebbero risorse tra 1 e 1,5 miliardi di euro. Infine, Cingolani oltre a battere sulla necessità di una transizione ordinata verso ibrido ed elettrico, ha chiesto anche di tutelare le fasce più deboli della popolazione con incentivi all’acquisto e alla rottamazione che tengano conto del reddito.