Offerte smart tv e digitale terrestre, gli sconti MediaWorld nel nuovo volantino fino al 13 marzo 2022

Offerte. Il cambio in vista per l’8 marzo su tutti i dispositivi e trasmettitori televisivi italiani, ha comportato, inevitabilmente, anche un’ondata di offerte che danno la possibilità di cambiare il proprio Tv a prezzi convenienti. In risposta elle offerte tech di Expert, di cui abbiamo pubblicato il volantino qui, e in tutta risposta allo speciale switch off DVB-T2 di Unieuro, lanciata qualche tempo fa.

Cambio in vista per l’8 marzo e offerte pazzesche

I protagonisti indiscussi delle offerte, come già anticipato, non possono non essere i TV e decoder, in vista dell’imminente passaggio dell’8 Marzo 2022 allo standard di codifica MPEG-4. Tra le offerte più celebrate, c’è sicuramente quella di l’LG OLED55C1 da 55 pollici viene proposto a 1299 Euro, con un risparmio di 400 Euro rispetto ai 1699 Euro del prezzo pieno. Poi, il Samsung QLED QE50Q80A da 50 pollici passa ad 829 Euro, rispetto ai 1499 Euro consueti.

Tutte le offerte smart Tv

Ancora, da non perdere, il Sony OLED XR65A90J da 65 pollici, un dispositivo all’avanguardia e innovativo che può essere acquistato a 3299 Euro, in calo rispetto ai 3499 Euro. Mentre il Samsung Crystal UE55AU7170 da 55 pollici può essere acquistato con soli 499 Euro, un’offerta davvero incredibile da non lasciarsi sfuggire. Infine, non potevamo non menzionare il Sony OLED KE48A9 da 48 pollici, che viene proposto a 1199 Euro, con ben 400 euro di sconto rispetto al listino.

Decoder di ultima generazione

Per la questione decoder, invece, segnaliamo sicuramente il Telesystem UP T2 4K acquistabile con 89,99 Euro, mentre il Digiquest SH5 Mediaplayer viene proposto a 29,99 Euro. Infine, l’OK ODR1290DVB-T2 è disponibile a 24,99 Euro. Queste sono alcune delle offerte più avvincenti proposte, la lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.