Offerte tech, volantino Sotto Costo Expert: sconti fino al 9 marzo 2022

Offerte tech. Nell’aria c’è il dolce e soave profumo delle promozioni di marzo, degli sconti e delle nuovissime opportunità direttamente dal volantino Expert. Una stagione di sconti validi dal 28 febbraio sino al 9 marzo, in tutti i punti vendita della catena elettronica di consumo. Un volantino davvero ricco e succulento, all’interno del quale troverete tantissime opportunità di risparmio per tutto il mondo della tecnologia smart, come cellulari di ultima generazione, piccoli e grandi elettrodomestici, Tv e molto altro ancora.

L’8 marzo cambiamenti in vista sulle Tv

E’ bene ricordare, a proposito di dispositivi elettronici, che il Ministero ha fissato nel giorno 8 marzo 2022 la data in cui le emittenti televisive nazionali provvederanno a dismettere la codifica della trasmissione Mpeg-2, attivando in tutto il Paese la codifica di Mpeg-4. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2022 le emittenti televisive potranno continuare a trasmettere simultaneamente le due codifiche. Solo nel 2023 verrà completamente abbandonato l’attuale standard.

Le offerte tech di Expert: il volant

Dunque, a breve dovremo tutti munirci di dispositivi con tuner DVB-T2, cioè un decoder integrato o aggiungere un decoder esterno TV adattato. In altre parole, questa potrebbe essere un’ottima occasione per poter acquistare un nuovo dispositivo in vista di questi imminenti cambiamenti, cercando di risparmiare qualcosa sul prezzo finale. Di seguito, troverete il nuovo volantino Expert dedicato a tutte le offerte tecnologiche di questo periodo.