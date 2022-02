Volantino Expert febbraio 2022, le migliori offerte per smartphone, smart tv, macchine del caffè ed elettrodomestici

Volantino Expert: in arrivo delle nuove, fantastiche offerte valide fino al 13 febbraio 2022. Il nome della promozione è “Rottamazione Greentech” e sono centinaia le proposte messe in campo nel settore dell’elettronica e degli elettrodomestici. L’offerta è valida tanto on line quanto nei punti vendita dei gruppi DGgroup, GAER e appartenenti al gruppo Expert. In questo caso, però, si consiglia di contattare i negozi prima di recarvisi. Scopriamo insieme tutte le offerte!

Volantino Expert: ecco le offerte!

Partiamo con le Apple AirPods Pro che hanno uno sconto di ben 80 euro: infatti sono disponibili a 199,90 euro invece che 279,90 euro. Spostandoci poi sugli smarthphone sono molte le promozioni interessanti: Oppo A74 5G, 128 GB pentaband, NFC 4G-LTE 5G-LTE, display lcd 2400×1080 (fhd+) 6.5”, s.o. Android android 11 – coloros 11.1 proc. octacore 2 Ghz, fotocamera posteriore 48 Mpx, fotocamera frontale 16 Mpx, colore space silver, a soli 269.90 euro invece che 299.90 euro. Abbiamo poi l’Oppo modello A16S, telefono 64 GB ram 4000 MB quadband, 5.0 NFC 4G-LTE, display lcd 1600×720 (hd+) 6.5”, s.o. Android android 11 – coloros 11 proc. octacore 2.3 Ghz, fotocamera posteriore 13 Mpx, colore crystal black, che ha uno sconto pari a 20 euro, lo troviamo così a 169.90 euro. Di 50 euro è la riduzione per lo Huawei Nova9Black, telefono 128 GB ram 8000 MB quadband, NFC 4G-LTE, display oled fhd+ 2340×1080 6.57”, s.o. Android emui 12 proc. octacore 2.42 Ghz, fotocamera posteriore 50 Mpx, fotocamera frontale 32 Mpx, colore black che troviamo a 449,90 euro. Ma spostiamoci su qualcosa di più grande: anche le smart tv sono in promozione: TCL 32S6200, tv LED 32” ultra hd 2k hdr, smart tv 16:09, decoder dvb-c (mpeg4)/dvb-s2/ DVB-T2/, 1 prese usb 1, colore nero, costa 229 euro invece che 279. Hisense modello 43A7160F, tv LED 43” ultra hd 4k hdr, smart tv 16:09, decoder dvb-c (mpeg4)/dvb-s2/ DVB-T2 HEVC/ dvb t – mpeg 4, wifi ed ethernet, 2 prese usb 2, colore black, lo troviamo invece scontato a 359 euro invece che 479. Clicca qui per visualizzare le altre promo!