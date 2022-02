Volantino MediaWorld speciale Sanremo 2022, tante offerte e sconti fino al 6 febbraio 2022

Volantino Mediaworld: “Musica per le tue orecchie”, questo è il nome dello speciale volantino lanciato in occasione del Festival di Sanremo 2022. Tante promozioni on-line e nei negozi proprio su CD, vinili, casse Blutooth e cuffie. Conviene affrettarsi, però: la scadenza delle offerte è il 6 febbraio 2022. Scopriamo insieme quali sono le promozioni più interessanti!

Leggi anche: iOS 15.4, quando esce l’aggiornamento per iPhone: tra le novità nuove emoji e lo sblocco con mascherina

Volantino Mediaworld: scopri tutte le offerte

A proposito delle cuffie ci sono le AirPods con case di ricarica MagSafe a 219 euro, ben 60 euro risparmiati. Passiamo poi alle Sony WF-1000XM4 il risparmio è di ben 79 euro, con un prezzo sceso a 200,99 euro. Le Studio Buds sono a 118,99 euro invece di 149,99 euro e le Xiaomi Redmi Buds 3 pro costano 59,99 euro. Le casse Blotooth, invece, si parte con le più economiche a 59,99 euro, ovvero le Google Nest Audio (40 euro in meno). Abbiamo poi lo smart speaker Google Nest hub 2 a 69,99 euro (30 euro in meno). Si passa poi a la Sony XB23 a 79,99 euro, invece di 109,99 euro. Infine c’è il JBL Extreme 2 Gun Metal a 189,99 euro, invece che a 249,99 euro. Per visionare tutta la lista completa delle promozioni clicca qui.