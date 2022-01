iOS 15.4, quando esce l’aggiornamento per iPhone: tra le novità nuove emoji e lo sblocco con mascherina

iOS 15.4. E’ un arrivo una grande novità per tutti gli appassionati del mondo Apple, Mac ed iPhone: il nuovo aggiornamento di sistema. Non che sia una cosa rarissima, sia chiaro. Però, questa volta le novità in arrivo con l’aggiornamento sono davvero tante e innovative. La data di uscita di questo update non è ancora disponibile, né è stata annunciata per il momento. Tuttavia, ci sono alcune indiscrezioni da fonti abbastanza attendibili sulle novità che potrebbe contenere.

La possibile data per iOS 15.4

Secondo Emojipedia, ad esempio, il debutto delle nuove emoji è previsto per la primavera 2022, tra marzo e aprile. Di conseguenza, non è da escludere quindi che l’aggiornamento arrivi poco prima o in concomitanza con le nuove faccine.

Mascherina? No problem con iPhone

Un’atra sensazionale novità, che sicuramente colpirà molto gli utenti Apple, sarà la possibilità di sbloccare il proprio iPhone anche indossando la mascherina, senza doverla abbassare o togliere ogni volta. Certamente, come molti avranno già intuito, si tratta di una innovazione che andrà a discapito della sicurezza del dispositivo, ma che permetterà di usare Face ID anche con indosso la protezione. Quindi maggiore sicurezza per l’individuo.