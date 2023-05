Pagamento assegno unico maggio 2023 in ritardo? Le date, quando arriva l’accredito

Quando viene pagato l’assegno unico di maggio? E’ questa la domanda che ritorna ciclicamente specie all’avvicinarsi della metà del mese. Del resto, da quando il meccanismo degli ex assegni familiari è cambiato, l’accredito da parte dell’Inps è diventato un ‘appuntamento’ molto atteso dalle famiglie e anche maggio, chiaramente, non fa eccezione. Ma quando verrà erogato? Ecco tutte le informazioni in merito.

Date pagamento Inps Assegno Unico maggio 2023

Per quanto riguarda il pagamento della mensilità corrente gli accrediti seguiranno due strade. I primi a ricevere l’Assegno Unico saranno coloro che non hanno subito variazioni in termini di importo rispetto al mese precedente, in questo caso aprile. Dopodiché toccherà alle nuove domande e a coloro che riceveranno un assegno diverso dall’ultimo percepito a causa di subentranti modifiche nei requisiti del provvedimento. Ricordiamo che, ad ogni modo, come sempre, il 31 maggio è il termine indicato entro il quale ricevere l’Assegno Unico. Queste dunque le date dei pagamenti di maggio:

Dal 10 al 20 maggio: accredito per coloro che non hanno subito modifiche nell’importo dell’Assegno Unico

Dal 20 al 30: nuove domande, istanze con variazioni nell’importo rispetto al mese precedente

Dal 28 maggio: coloro che percepiscono l’A.U. come integrazione al Reddito di Cittadinanza

Pagamenti in ritardo per l’Assegno Unico? Ultime news

Al momento pertanto, alla luce del calendario sopra evidenziato, non si registrano particolari ritardi nel pagamento dell’Assegno Unico di maggio 2023. Ricordiamo che è possibile controllare lo stato della propria domanda accedendo all’area personale dell’INPS nel “fascicolo previdenziale del cittadino”. Qui, nelle sotto sezioni “Prestazione” e poi “Pagamenti”, è possibile consultare anche quando verrà erogata la mensilità di maggio. Infine, per chi è in possesso dell’applicazione IO, generalmente viene inviata una notifica con l’esatta data della disposizione del pagamento.

Assegno unico, nuovi aumenti a marzo 2023: ecco per chi e quando arriva il pagamento (ilcorrieredellacitta.com)