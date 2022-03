Pagamento Pensioni, ad aprile 2022 importi più alti: ecco per chi e perché

Novità sul fronte delle pensioni di aprile 2022 con i pagamenti che, forse per l’ultima volta data la fine dello stato di emergenza il 31 marzo, seguiranno il calendario anticipati in vigore sin dallo scoppio della pandemia. Non solo. Le altre novità riguardano gli importi che per alcuni saranno anche più alti. Scopriamo perché.

Importi più ricchi per le pensioni di aprile

La riforma delle aliquote ha fatto sì infatti che venissero ricalcolati gli importi delle singole pensioni. Come vi avevamo spiegato in questo articolo dal 1 gennaio scorso sono scattati i nuovi calcoli per determinare gli importi. In particolare, secondo le tabelle fornite, ci sono una serie di scaglioni ai quali applicare le rivalutazioni nella misura massima dell’1.7% e poi a scalare in base all’emolumento percepito.

Come calcolare il nuovo importo della tua pensione

Entrando nello specifico, per conoscere di quanto aumenterà la pensione, il parametro di riferimento è quello della pensione minima che per il 2022 è stato individuato in 523.83 euro dal 1 gennaio (qui la circolare con tutte le informazioni nel dettaglio). Ma quali sono i nuovi scaglioni e le relative aliquote? Fino a 2.062.32 euro si applica quella massima dell’1.7%, dopodiché quella dell’1.53% fino a 2.577.90, e oltre quella all’1.275%.

L’esempio che vi avevamo proposto era il seguente: supponendo di avere una pensione pari a 2.700 euro la rivalutazione sarà dell’1.7% fino alla parte di reddito pari a 2.062.32 euro (35 euro circa), quindi dell’1.53% su 515.58 euro (8 euro circa), ovvero la differenza tra primo e secondo scaglio, ed infine dell’1.275% sulla parte residua fino ad arrivare a 2700.00 euro (124 euro per una rivalutazione di circa 2 euro). L’aumento totale della pensione in questo caso specifico sarà pertanto in questo caso di 45 euro circa.

Calendario pagamenti pensione di aprile

Vediamo ora quando verranno pagate le pensioni di aprile 2022. Come detto in apertura il calendario dei pagamenti potrebbe essere anticipato per l’ultima volta considerando la cessazione dello stato di emergenza in Italia per l’emergenza Covid il prossimo 31 marzo 2022.

Di conseguenza le date potrebbero tornare alla calendarizzazione in vigore prima della pandemia. Intanto però vediamo quelle per i pagamenti del prossimo aprile:

lettera (cognome) A alla B a partire – venerdì 25 marzo

C alla D – sabato 26 marzo

E alla K – lunedì 28 marzo

L alla O – martedì 29 marzo

P alla R – mercoledì 30 marzo

S alla Z – giovedì 31 marzo