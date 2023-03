Pagamento pensioni ad aprile 2023: ecco quando, tutte le date. Per il mese di aprile arriverà la pensione, con il cedolino che sarà rintracciabile online. Infatti, già da oggi l’INPS ha cominciato a caricare online i cedolini per i singoli pensionati. In tal senso, il cedolino per Aprile 2024, sarà possibile rintracciarlo sull’area personale MyInps. A due settimane dall’arrivo della pensione, le persone interessate scopriranno l’importo per il mese prossimo.

Il pagamento pensioni per Aprile 2023

Come detto, si scoprirà l’importo dell’assegno. Ma i pensionati dovranno attendersi anche delle inaspettate trattenute sulla loro pensione? Per chi tiene la pensione minima e ha più di 75 anni, avrà la possibilità di scoprire se l’INPS avrà finalmente applicato l’aumento fino a 600 euro. Questa iniziativa, tra l’altro, era stata inserita nella “Legge di Bilancio 2023” dal governo guidato da Giorgia Meloni. Un’idea, questa, che almeno al momento aveva visto dei blocchi.

Infatti, la proposta non era stata riconosciuta per dei rallentamenti burocratici. Se anche ad Aprile non venisse riconosciuto, tale proposta riconoscerà gli arretrati nei prossimi mesi. Va ricordata una cosa ai pensionati: non è detto, come precisa anche Money.it, che il cedolino venga caricato già oggi da INPS. In tal senso, il caricamento potrebbe avvenire lungo tutto l’arco di questa settimana. Quindi, niente paura in caso di un leggero ritardo.

Con il riconoscimento degli aumenti della rivalutazione come avvenuto con le mensilità di marzo 2023, non dovrebbero essere più attesi ulteriori incrementi. Questo a eccezione, per chiarezza, di chi ha superato i 75 anni di età e ha la necessità di un incremento della propria pensione minima, con questa che deve arrivare alla cifra di 600 euro. Seppur la manovra è disposta dall’ultima Legge di Bilancio 2023, come dicevamo anche precedentemente, l’INPS non ha ancora disposto il pagamento della cifra per i pensionati in questa fascia. L’aiuto verrà erogato per Aprile?