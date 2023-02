Pagamento reddito di cittadinanza febbraio 2023: ecco quando arriva e a chi, il calendario completo

In tanti si stanno chiedendo quanto verrà corrisposto il reddito di cittadinanza in questo mese di febbraio 2023. Sono, come di consueto, due le date stabilite, che si differenziano in base al destinatario, tenendo conto che, tra gli altri, non riceverà il beneficio chi ha chiesto da poco il RdC.

Quando avviene il pagamento

Generalmente il pagamento avviene entro la metà o alla fine del mese. Ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è il calendario previsto per il mese di febbraio 2023. Verrà erogato a partire dal 15 di febbraio per coloro che hanno fatto richiesta per la prima volta a gennaio, chi ha chiesto a gennaio il rinnovo una volta che sono scadute le prime 18 mensilità del sussidio e coloro che a gennaio hanno fatto nuovamente domanda terminate le prime 36 mensilità. Il rinnovo e le nuove domande per quanti non contano nel proprio nucleo familiare minori, over 60 e disabili avranno la durata di sette mesi.

Per quanto riguarda la seconda data del pagamento del reddito di cittadinanza, è fissata al 27 febbraio e riguarda: i nucleo familiari che prendono il sussidio da almeno un mese, i beneficiari che a novembre hanno terminato le prime 18 mensilità e dopo la sospensione di dicembre hanno percepito la ricarica il 15 gennaio. Lo stesso vale per chi ha terminato nello stesso periodo le prime 36 mensilità e hanno formulato nuova domanda.

Chi è escluso dal beneficio

Sono esclusi coloro che non hanno rinnovato l’Isee per l’anno 2023 e rischiano di non percepirlo anche nel mese di marzo nel caso in cui non provvedono al rinnovo dell’Isee entro la fine di febbraio. Sono inoltre esclusi anche coloro che hanno fatto domanda per la prima volta, hanno chiesto il rinnovo per il secondo periodo di fruizione e febbraio è il mese di sospensione, hanno terminato le 36 mensilità del sussidio a gennaio e hanno inoltrato una nuova domanda.