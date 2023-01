Calendario pagamenti INPS febbraio 2023: tutte le date e le scadenze

Il mese di gennaio è pronto per lasciare il passo a febbraio e come sempre, sono numerose le scadenze che attendono i cittadini nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda propriamente le scadenze dell’Inps si va dal pagamento del Reddito di Cittadinanza fino all’indennità per Naspi. Ma quali sono le date da segnare sul calendario? Cerchiamo adesso di fare chiarezza.

I pagamenti Inps del mese di febbraio, le pensioni

Per quel che riguarda le pensioni – che, lo ricordiamo, saranno rivalutate del 7,3% – la data del pagamento è fissata per domani, mercoledì primo febbraio. Tuttavia, è bene sottolineare che per chi ritira l’assegno in contanti presso gli uffici postali è necessario seguire l’apposita turnazione alfabetica predisposta dagli uffici postali; ciò può voler dire che alcuni pensioni potranno ricevere i soldi della pensione anche fino al prossimo 4 febbraio. La rivalutazione delle pensioni, che è attiva da gennaio, nel mese di marzo sarà riconosciuta a tutti i pensionati, compresi quelli con importi superiori a 2.101 euro al mese. Ma quali sono gli altri appuntamenti da segnare in agenda per il mese di febbraio?

Reddito di cittadinanza, Naspi e Assegno Unico

Sempre nel mese di febbraio è previsto il pagamento del Reddito di Cittadinanza, dell’Assegno Unico per i figli a carico e l’indennità di disoccupazione Naspi. Per l’Assegno Unico, in particolare della mensilità di gennaio, le date di pagamento sono previste entro la metà del mese. Nella seconda metà di febbraio è disposta invece la ricarica del Reddito di Cittadinanza sia per i nuovi beneficiari sia per i vecchi titolari del sussidio. Infine, per quel che riguarda la Naspi, le date di pagamento variano in relazione ai tempi tecnici di elaborazione delle prestazioni. Non c’è una data precisa rispetto al pagamento, se non quella della fine del mese per l’indennità dei giorni di dicembre.