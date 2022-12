Pagamento Naspi a dicembre 2022: ecco quando arriva, il calendario con le date

Quando arriva il pagamento della Naspi nel mese di dicembre? Considerando che, come ogni mese, il pagamento dovrebbe partire dalla settimana corrente, la domanda dalla quale siamo partiti diventa per i beneficiari piuttosto stringente. Le cose stanno invece diversamente per coloro che sono alle prese con il primo pagamento che fa seguito all’accettazione della domanda da parte dell’Inps e con il conseguente accredito frazionato.

Naspi dicembre 2022, quando arriva il pagamento? Il calendario con le date

Quando arriva il pagamento Naspi a dicembre

Anche nel mese di dicembre, il pagamento della Naspi avviene nel mese successivo a quello di competenza. Questo significa che l’accredito in arrivo fa riferimento alla mensilità di novembre. Il pagamento avviene sempre entro il 15 del mese, anche se non esiste un calendario che sia uguale per tutti i disoccupati e per tutte le aree della Penisola. La Naspi viene pagata a partire dall’ottavo giorno del mese ma non oltre la metà dello stesso. Essendo l’8 dicembre un giorno festivo, molti beneficiari dell’indennità dovranno aspettare il giorno nove se non addirittura il lunedì successivo.

Le date

Come anticipato, per quel che riguarda le date di accredito non ce n’è una che valga per tutte le aree della Penisola. Pertanto, in merito è possibile fornire solamente delle giornate indicative per le quali ci vengono in aiuto gli stessi beneficiari. Sono loro infatti che testimoniano le date di arrivo dell’indennità di disoccupazione. Per fare qualche esempio a Siracusa e Varese la Naspi viene pagata il 9 dicembre, a Palermo, Foggia e Isernia il 12 dicembre mentre in Calabria l’accredito è previsto per mercoledì 13 dicembre.

Come controllare in autonomia il pagamento Naspi

I percettori di Naspi possono controllare autonomamente la data dell’arrivo del pagamento. La procedura è molto facile, basta infatti accedere alla propria area riservata sul sito dell’Inps e verificare lo stato dell’accredito. Va però ricordato che al portale dell’Istituto si accede tramite credenziali Spid, Cns o Cie.