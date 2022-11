Pagamento Naspi con il bonus di 200 euro: a chi spetta e quando arriva, le date

La Naspi, tanto bramata e desiderata. Ma quanto si farà attendere per questo mese di novembre 2022? La risposta non lascia spazio a margini di dubbio, ormai manca poco, in settimana dovrebbero iniziare, in giorni diversi, i primi accrediti dell’indennità di disoccupazione Naspi, per tutti i non lavoratori disoccupati d’Italia che ne avranno fatto richiesta sull’apposita piattaforma. Dunque, ad ogni modo, anche se ci dovessero essere leggere variazioni per le erogazioni dei sussidi, prima della metà del mese arriveranno le somme, come confermano e testimoniano diversi beneficiari.

Quando arriva la Naspi a ottobre 2022? Ecco il calendario

Naspi e bonus 200 euro del decreto aiuti

Ma, oltre a ciò, c’è anche un’altra buona notizia: l’importo della tanto cara Naspi per novembre 2022 dovrebbe subire anche una maggiorazione grazie al bonus di 200 previsto dal decreto aiuti. Parliamo, per chi non lo ricordasse, dell’indennità una tantum dell’ex governo Draghi che però non arriverà per tutti. Per coloro che sono disoccupati da poco, invece, l’accredito invece viene frazionato e quindi tutto dipende da quando la domanda di disoccupazione viene inoltrata all’Inps. Scendiamo ora di più nel dettaglio, e vediamo le date del pagamento della Naspi di novembre 2022 con importo maggiorato, come già anticipato, grazie al decreto aiuti dell’ex governo Draghi. Ma soprattutto cerchiamo di capire chi viene escluso e come poter controllare in maniera del tutto autonoma ed indipendente sul sito dell’INPS.

Roma, maxi frode all’INPS: assumono e licenziano 100 finti dipendenti per incassare la NASPI

Pagamento Naspi novembre 2022: le date

Per questo mese di novembre 2022, il pagamento della Naspi verrà effettuato in settimana per molti beneficiari anche se le date possono variare. Se prendiamo in considerazione le testimonianze dei beneficiari sui social i pagamenti dell’indennità di disoccupazione dovrebbero partire dalla giornata del prossimo mercoledì 9 novembre e, poi, proseguire nei giorni successivi entro la metà del mese. Ecco allora che i pagamenti dovrebbero arrivare il 9 a Sassari o Isernia, per dare qualche esempio esplicativo, invece, giovedì 10 novembre ad Alghero, Grosseto e andando alle province più grandi e popolose di Roma. Per i nuovi disoccupati, invece, il tutto dipenderà da quando si fa domanda nell’area riservata MyInp. Una volta presentata la domanda, se la procedura presenta la dicitura “pagamento in corso” significa che entro 15 giorni o anche 20 dall’accoglimento della richiesta il sussidio economico verrà completamente erogato a favore del beneficiario. Ecco come saranno frazionati i primi pagamenti: