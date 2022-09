Quando arriva la Naspi a ottobre 2022? Ecco il calendario

Tutto pronto per il pagamento della NASpI che prenderà i via lunedì 10 ottobre. Si tratta della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego che spetta ai lavoratori dipendenti che anno perso il proprio lavoro senza colpa.

Seppure la data di inizio del pagamento del beneficio è stato fissato al 10 ottobre, non tutti i pagamenti avverranno nella medesima giornata, ma ci sarà la possibilità di verificare la posizione del singolo andando sul sito web dell’Inps tramite consultazione del fascicolo personale.

A chi spetta la NASpI

Sono diverse le categorie che hanno diritto a questo contributo e, tra gli altri, ci sono: i dipendenti a tempo determinato che sono stati impiegati presso una pubblica amministrazione, dipendenti con lavoro subordinato impegnati come personale artistico, componenti di cooperative legate alla stessa da rapporto di lavoro subordinato, lavoratori agricoli sempre con contratto a tempo indeterminato e apprendisti.

A chi non spetta la NASpI

Nel formulare questo elenco di benefici in automatico si evince anche coloro che restano esclusi e sono: i dipendenti a tempo indeterminato nelle PA, quanti percepiscono indennità di invalidità sempre che siano lavoratori, quei dipendenti che sono arrivati ai requisiti pensionistici e gli operai agricoli con contratto a tempo determinato.