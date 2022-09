Quando arriva il pagamento Naspi a settembre 2022? Le date, il calendario

Nuovo mese, ma solite ‘abitudini’. Anche a settembre, infatti, chi percepisce la Naspi sta aspettando la data per il pagamento, che non è sempre fissa. Ecco, quindi, il calendario completo per chi deve ottenere l’indennità di disoccupazione: quali sono le date da cerchiare in rosso sul calendario?

Quando arriva il pagamento della Naspi?

Il pagamento della Naspi arriva sempre nel mese successivo a quello di competenza. E di solito sempre intorno al giorno 8, che a settembre cade di giovedì. Molto probabilmente, arriverà il 6 settembre a Salerno, l’8 a Benevento, ma anche a Frosinone e Bari, il 9 a Roma e Latina. La data, infatti, non è fissa: molto dipende anche da quando è stata fatta la domanda.

Come fare per controllare

Un modo per controllare e avere una certezza sul pagamento della Naspi esiste: i beneficiari, infatti, possono accedere all’area riservata del servizio sul sito dell’INPS e cliccare sulla voce ‘fascicolo previdenziale’. Una volta qui, l’utente dovrà andare su prestazioni, poi su pagamenti e verificare i dettagli. E proprio qui, infatti, avrà modo di visualizzare la data esatta del pagamento.