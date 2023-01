Stipendi più alti da gennaio 2023, come aumenta la busta paga: importi e circolare dell’Inps

Il taglio del cuneo fiscale comporta aumenti di stipendio, una novità importante per tanti italiani che potranno godere di una boccata di ‘ossigeno’ in un periodo di crisi economica. E l’incremento delle buste paga arriveranno già a gennaio 2023. Una buona notizia che è stata confermata dalla circolare Inps numero 7 del 24 gennaio scorso.

La proroga del taglio del cuneo fiscale

La disposizione ha prorogato il taglio del cuneo fiscale, misura quest’ultima che era stata introdotta dal Governo Draghi, e ha anche disposto un aumento del 3 per cento per coloro che hanno redditi inferiori ai 25mila euro ossia è rivolto a coloro che percepiscono 1.923 euro mensili. Andiamo a conoscere più nel dettaglio quali sono le regole che riguardano il taglio del cuneo fiscale.

Si tratta, intanto, di una misura che vale per tutto il 2023 e che prevede uno sgravio contributivo di due punti percentuali se la retribuzione mensile non supera i 2.692 euro. Sale fino a tre punti percentuali se la retribuzione mensile non supera i 1.923 euro. Anche se in questo computo sono esclusi i lavori domestici. Tutti i lavoratori dipendenti possono accedere allo sgravio contributivo, siano essi pubblici o privati, seppure sempre nel rispetto dei criteri retributivi stabiliti.

Cosa cambia

Nel caso in cui lo stipendio sia inferiore a 2.692 euro, i lavoratori privati possono contare su contributi a loro carico che passano da 9,19% al 7,19 per cento con lo sgravio di due punti, Per coloro i quali, invece, guadagnano 1.923 euro mensili, i contributi scendono dal 9,19 per cento al 6,19 per cento. È evidente che la differenza sostanziale si registra per coloro che hanno un reddito annuo inferiore ai 25mila euro.

Coloro che siano interessati a sfruttare questa disposizione devono verificare la singola busta paga per valutare se si ha diritto allo sconto del 3 o del 2 per cento. Non è detto, quindi, che per ogni mensilità si debba aver diritto allo sgravio, dipende dall’importo che è stabilito in busta paga che può variare in base a festività o straordinari.