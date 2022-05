Pagamento Reddito di Cittadinanza, Naspi, Assegno Unico e Pensioni: il calendario di giugno

Ultimo giorno del mese di maggio, poi domani daremo il benvenuto a giugno e alla bella stagione. Ma non solo. Molti cittadini, infatti, riceveranno il pagamento del reddito di cittadinanza o delle pensioni, quindi dovranno tenere bene in mente il calendario con tutte le date da cerchiare in rosso.

Le pensioni di giugno 2022: il calendario con le date

Si inizierà con il pagamento delle pensioni, che prenderà il via proprio domani. Le pensioni, proprio come accadeva prima del Covid, sono disponibili a partire dal primo giorno lavorativo di ogni mese. E sarà così anche per giugno. Il pagamento in contanti, però, presso gli uffici postali resterà scaglionato, secondo un preciso calendario che segue l’ordine alfabetico. Ecco quale:

Mercoledì 1 giugno – cognomi dalla A alla B

Venerdì 3 giugno- cognomi dalla C alla D

Sabato 4 maggio – cognomi dalla E alla K (solo mattina)

Lunedì 6 giugno – cognomi dalla L alla O

Martedì 7 giugno- cognomi dalla P alla R

Mercoledì 8 giugno – cognomi dalla S alla Z.

Reddito di cittadinanza e Naspi: ecco quando arrivano a giugno

A giugno ci sarà anche il pagamento dell’assegno unico e universale per figli a carico, il reddito di cittadinanza e la Naspi, cioè l’indennità mensile di disoccupazione. Per l’assegno unico, il pagamento è previsto entro la metà di giugno. Dal 15 al 25, invece, ci sarà la ricarica del reddito di cittadinanza, sia per i nuovi beneficiari che per i vecchi titolari. Per la Naspi le date variano perché molto dipende dai tempi di elaborazione delle prestazioni, ma una certezza c’è: entro la fine del mese ci sarà il pagamento.