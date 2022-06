Pensioni, in arrivo aumento di 50€ per tutti: come funziona e cosa c’è da sapere

Buona notizie per i pensionati. Previsto un aumento di 50 euro delle pensioni a partire dal prossimo anno. Il tema delle pensioni è sempre un argomento molto interessante. Alcuni studi, soprattutto in questo momento, fanno riferimento a come molte persone aspettano con ansia un posto di lavoro fisso per poi, dopo poco, iniziare a contare i giorni che mancano dalla pensione. Cosa cambia dal 2023?

Pensioni in aumento

In realtà però, anche la vita per i pensionati non è del tutto semplice. Molte volte gli assegni sono troppo bassi e non si riesce a tenere un tenore di vita adeguato. In questo periodo poi, con l’aumento del costo della vita, i problemi sono sempre più grandi. Per questo motivo, il governo cerca di intervenire per dare alcune agevolazioni che potrebbero aiutare le persone più in difficoltà.

Oltre il decreto Aiuti, a partire dal 2023, ci sarà un’altra novità. Un aumento di 50 euro nell’assegno per effetto della rivalutazione delle pensioni. Dal 1° gennaio 2023 i pensionati riceveranno 50 euro in più nel cedolino della pensione. I dati sono forniti dall’ISTAT.