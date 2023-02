Pensioni marzo 2023: quando arriva il pagamento, il calendario con le date

Pensioni marzo 2023. Per molti pensionati, questo mese, non sono ancora arrivati gli aumenti in pensione, ovvero quelli che riguardano le pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo. Ad ogni modo, è arrivata già una nota dall’Inps che ha comunicato che tali cifre verranno erogate nel mese di marzo 2023 insieme alle rivalutazioni arretrate di gennaio-febbraio 2023. Un ritardo, e una buona notizia per tanti che attendono con grande impazienza questo momento, nonostante si tratti di incrementi minimi in busta. Tuttavia, in tempo così sospetti, ogni euro in più può fare la differenza, come ci segnalano molti cittadini in redazione, anche solo per permettersi qualcosa in più al supermercato e variare la propria dieta. Continuate a leggere per avere maggiori informazioni a riguardo e rimanere sempre aggiornati anche sul calendario dei pagamenti per riscuotere la propria pensione negli uffici postali sul territorio nazionale.

Calendario pagamenti INPS febbraio 2023: tutte le date e le scadenze

Aumenti sulle pensioni slittati a marzo 2023: perché?

L’Istituto Inps ha comunicato attraverso una nota ufficiale che c’è stato un ritardo nell’erogare gli aumenti delle pensioni. Il ritardo in questione è stato innescato al cambio delle regole del meccanismo di perequazione, quel meccanismo che aggiorna gli importi degli assegni relativamente al valore attuale che ha l’inflazione calcolato dall’Istat.

Il calendario dei pagamenti per marzo

Sostariffe ha dunque stilato quello che sembra essere un calendario, comunque provvisorio per il momento, per i pagamenti delle pensioni 2023, e per coloro che dovranno presentarsi in uno dei 12800 uffici postali ubicati in tutto il territorio nazionale. Eccolo di seguito: