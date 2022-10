Pensioni novembre 2022: il calendario dei pagamenti, tutte le date

C’è attesa per il pagamento delle pensioni del mese di novembre. Le modalità di riscossione dell’assegno previdenziale — che prenderanno il via la prossima settimana — per coloro che ritirano la pensione in contanti alle Poste, seguiranno, come di consueto, il calendario costruito sulla turnazione alfabetica per cognomi.

Leggi anche: Governo Meloni e la riforma delle pensioni: cosa cambia con la legge di Bilancio

I pagamenti delle pensioni per il mese di novembre

I pagamenti in contanti delle pensioni del mese di novembre 2022 presso gli uffici postali prenderanno il via la prossima settimana e per l’esattezza mercoledì 2 novembre, essendo il primo giorno del mese festivo. A regolare l’accesso alle poste sarà, come sempre, il calendario alfabetico costruito sulla turnazione per cognomi, affisso fuori ogni ufficio postale. Va detto che in piena emergenza sanitaria vi era, inoltre, la possibilità per i cittadini con un’età pari o superiore ai 75 anni — che normalmente riscuotono la pensione in contanti e non hanno delegato nessuno — di ricevere gratuitamente l’assegno previdenziale al proprio domicilio. Questa possibilità adesso che l’emergenza sanitaria è sotto controllo è venuta meno. Tornando all’accredito delle pensioni, in quali giorni verrà effettuato?

Il calendario dei pagamenti

Riportiamo di seguito il calendario per il ritiro in contanti alle Poste delle pensioni del mese di novembre:

mercoledì 2 novembre per i cognomi dalla A alla B;

giovedì 3 novembre per i cognomi dalla C alla D;

venerdì 4 novembre per i cognomi dalle E alla K;

sabato 5 novembre (solo la mattina) per i cognomi dalla L alla O;

lunedì 7 novembre per i cognomi dalla P alla R;

martedì 8 novembre per i cognomi dalla S alla Z.

Accredito pensione in banca

Questo il calendario della turnazione alfabetica per i pensionati che riscuotono l’assegno in contanti alle Poste. Diverso il discorso invece per coloro che sono soliti farsi accreditare la pensione presso la propria banca. In quest’ultimo caso, infatti, il pensionato dovrà attendere per l’accredito della pensione il primo giorno contabile e che, nella fattispecie, è mercoledì 2 novembre.