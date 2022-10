Poste Italiane assume operatori di sportello: requisiti e come candidarsi

Anche Poste italiane punta ad incrementare il proprio organico e dopo aver assunto diversi posti ora si prepara ad assumere operatori di sportello in varie città italiane. Una politica occupazionale che passa però attraverso alcuni requisiti necessari alla candidatura, Ma andiamo a vedere come candidarsi e quali requisiti occorrono per partecipare alle selezioni.

Le selezioni sono aperte a tutti i diplomati, non occorre quindi una laurea. Ma per poter accedere alle candidature occorre una buona conoscenza della lingua inglese per poter avere a che fare anche con utenza straniera. Le ricerche di Poste italiane coinvolgono aspiranti operatori di sportello sia nel sud che nel nord della Penisola.

Come fare domanda

La domanda per andare a occupare un post full time a tempo indeterminato, deve essere formulata entro e non oltre il 30 novembre prossimo e le assunzioni sono previste a Milano, Torino e Palermo. Occorrono alcuni requisiti, oltre alla buona conoscenza della lingua inglese e tra gli altri sono previsti: un voto di maturità che sia almeno di 70/100 o 42/60.

I compiti che vengono richiesti al personale assunto saranno di fornire informazioni ai clienti, ma anche di promuovere e vendere prodotti e servizi Poste italiane. Il termine ultimo per la candidatura è fissato alle 23 e 59 del 30 novembre 2022 e per fare domanda occorre collegarsi al sito delle Poste dedicato alle opportunità di lavoro.

Il candidato deve entrare sul sito di Poste italiane, andare su “Lavora con noi”, selezionale la posizione alla quale si è interessati e cliccare su “invia candidatura ora”, inserendo i dati personali e l’email. Nel dare notizia di questa nuova opportunità di lavoro l’azienda rende noto anche a tutti coloro che sono interessati che è sempre in cerca di portalettere da inserire su tutto il territorio nazionale.