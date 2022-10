Bartolini assume anche a Pomezia: ecco come candidarsi e quali sono i requisiti per lavorare con BRT

BRT corriere espresso assume personale. Sono diversi i profili ricercati dalla società che vanta sedi in tutta Italia. Il noto corriere espresso, nato con il nome di Bartolini, cerca varie figure da inserire come impiegato operativo e alle consegne, prediligendo i candidati con diploma. Un’occasione non solo lavorativa, ma anche per fare carriera all’interno della società, nata nel 1928 a Bologna ad opera di Gianmaria Bartolini, che è una delle principali nel settore del trasporto merci.

Di cosa si occupa la BRT

Azienda impegnata nel trasporto e spedizioni di merci sia a livello nazionale sia internazionale, ha un segno distintivo i suoi vettori sono di colore rosso e ha ben 200 sedi in varie città italiane. La società nel dare notizia di essere alla ricerca di nuovo personale specifica anche coloro che saranno assunti verranno inserite nelle varie realtà territoriali dell’azienda, non solo a Bologna quindi, ma anche a nord e sud Italia.

Chiunque sia interessato a candidarsi per lavorare con la BRT può visitare il portale dedicato alla società sul quale vengono indicati i profili richiesti e le caratteristiche necessarie per candidarsi. Tra gli altri le assunzioni riguardano: Commerciale esterno, commerciale interno, coordinatore autotrasporti, Fleet specialist, impiegato amministrativo, impiegato assistenza clienti, impiegato assistenti clienti internazionale, Impiegato data entry, impiegato operativo, impiegato prese e consegne, Impiegato ufficio assistenti clienti, impiegato ufficio certificazioni, impiegato ufficio partenze e tante altre ancora.

Come candidarsi

La BRT ha dimostrato di tenere molto al suo personale e di puntare sulla crescita professionale dei suoi collaboratori. Un processo che attua anche attraverso l’affiancamento a profili senior, anche attraverso corsi di formazione per l’inserimento nell’azienda. Chiunque sia interessato a lavorare con la società che si occupa di trasporto merci può visitare e candidarsi attraverso la piattaforma web “Bartolini lavora con noi”.