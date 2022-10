Roma, si cercano 20 camionisti: stipendio di 2.220 euro, come fare domanda e i requisiti

In un periodo così difficile dove aumenta tutto e intere famiglie di italiani sono in difficoltà, c’è anche chi (e per fortuna) offre lavoro. È il caso dell‘azienda D&G SERVICE 2008 SRL, che opera nel settore dei trasporti di merci su strada. E che è alla ricerca, come spiega la Regione Lazio, di 20 conduttori di mezzi pesanti e camion e/o Escavatoristi.

CLICCA QUI PER LE INFO

Quali sono i requisiti per lavorare con la D&G Service

Le 20 figure richieste servono per le sedi di Roma, ma anche per quelle di Parigi e Genova. Le figure ricercate sono autisti per il trasporto terra e asfalto, poi, però, in sede di colloquio si valuterà se il lavoratore sarà da adibire anche all’attività di escavatorista. Per presentare domanda, bisogna rispettare dei requisiti e cioè:

avere Patente C o CE;

CQC merci e Scheda tachigrafica.

Il contratto a tempo indeterminato

Il contratto, spiega la Regione, sarà a tempo indeterminato, ma full time diurni e notturni. La retribuzione, in base al CCNL di riferimento, è di circa 1800-2200 netti/mese. Ma è anche previsto il rimborso vitto e alloggio.

Come fare domanda

Chi è interessato all’offerta può presentare, “entro e non oltre 10/11/2022, un Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass con estensione .doc o .pdf, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003, mettendo in oggetto il riferimento ID 990427 del profilo. E come nome del file il nome e cognome del candidato, al seguente indirizzo e-mail: preselezionecpipalestrina@regione.lazio.it, unitamente al Format di Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto e a un valido documento di riconoscimento”.