Roma, l’ospedale San Camillo cerca ostetriche: ecco il bando di concorso e come fare domanda

L’Ospedale San Camillo di Roma ha indetto un concorso per 12 ostetriche. Un’opportunità di lavoro importante per è in cerca di occupazione nel settore sanitario. Si tratta di concorsi che consentono l’assunzione a tempo determinato. del personale che verrà ritenuto idoneo a ricoprire il ruolo.

Le domande

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 22 ottobre. Esistono, ovviamente, dei requisiti per poter accedere al concorso e tra questi quelli generici di cittadinanza italiana o Ue e l’idoneità fisica, mentre non possono partecipare coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo o interdetti da uffici pubblici e pubbliche amministrazioni.

Esistono, poi, anche dei requisiti specifici per presentare domanda e tra questi figurano: il diploma di laurea in ostetricia e l’scrizione all’albo professionale.

Su cosa si basa la selezione

La selezione verrà effettuata sulla base dei titoli e di una prova orale utile a verificare l’esperienza della candidata oltre alle capacità. professionali.

La domanda dovrà essere presentata solo in forma telematica al sito dell’ospedale, con tutta la documentazione che viene specificata nel bando di concorso che stabilisce anche che che tutta la documentazione richiesta deve pervenire entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del bando, ossia entro le 12 del 22 ottobre.