Agenzia delle Entrate, si assumono oltre 5000 persone: i profili richiesti e i bandi di concorso 2023

Sono in arrivo delle interessanti novità per chi vuole lavorare nel settore pubblico. Da qui al prossimo anno, infatti, nuove assunzioni riguarderanno anche l’Agenzia delle Entrate, pronta ad assumere oltre 5mila persone che ricopriranno vari ruoli.

Le assunzioni all’Agenzia delle Entrate

A comunicarlo è stato il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, dell’Agenzia delle Entrate. I profili ricercati dell’Ente sono diversi ma è bene prestare attenzione ai bandi e alle relative scadenze, alcune delle quali sono fissate proprio nel corso dei prossimi giorni.

Tra le nuove assunzioni messe in atto dall’Ente ricordiamo i 900 assistenti tecnici, geometri e periti edili, per l’area “Territorio”. Sempre all’interno di quest’ultimo settore, è in programma il reclutamento di 100 funzionari tecnici, ingegneri e architetti che dovranno occuparsi di atri relativi a processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare. Per entrambe le posizioni suddette le candidature dovevano essere inviate entro il 23 settembre tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Previsto un bando da oltre 4mila posti

Sono invece oltre i 4mila i posti di lavoro previsti da un ulteriore e corposo bando. Si tratta in particolare di 4.144 funzionari tributari di III area. La procedura per l’assuzione di queste professionalità prenderà avvio entro la fine dell’anno e le prove di selezione dovrebbero svolgersi a partire dal prossimo anno.

Per fronteggiare eventuali problemi organizzativi, dato il cospicuo numero di posti, non è escluso che le prove di selezione potrebbero essere espletate in più concorsi distanziati nel tempo. Ma qual è il titolo richiesto per poter essere ammessi al concorso?

In merito va specificato che il bando dell’Agenzia non è stato ancora pubblicato. Tuttavia, dovrebbe essere simile ai precedenti e i titoli richiesti ai candidati dovrebbero pertanto rientrare nelle seguenti lauree: scienze dei servizi giuridici, scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze economiche, scienze dell’economia e della gestione aziendale o ancora, diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.