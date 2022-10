Fiumicino, la compagnia aerea Neos assume personale: le figure richieste, come candidarsi e i requisiti

Neos Air è una compagnia aerea relativamente giovane, è nata undici anni fa e ha la sua base a Milano Malpensa, Verona e Bologna che offre alla sua clientela sia voli di linea sia charter. Nell’arco degli undici anni dalla nascita Neos è cresciuta moltissimo, incrementando anche il suo organico sia a terra sia in volo. È proprio in relazione a questo sviluppo, che continua tuttora, che la compagnia aerea è pronta ad arruolare nuovo personale.

Un’offerta di lavoro importante in un periodo di crisi economica e occupazionale volta a assumere assistenti di volo certificati e non certificati, addetti al controllo di gestione, personale destinato al Safety officer, contabile amministrativo con esperienza, assistente amministrativo contabile e ancora tante altre figure.

Leggi anche: Fiumicino, shopping gratis al duty free: colti in flagrante 3 viaggiatori

I requisiti per partecipare alle selezioni

In particolare per tutti o tutte coloro che siano interessati a prendere parte alla selezione per assistenti di volo certificato e non certificato sono previsti degli open day che si terranno il 25 novembre a Milano Malpensa, il 29 novembre a Roma, il 1 dicembre a Bari e il 5 dicembre a Palermo.

Chiunque sia interessato a entrare a far parte della flotta Neos può compilare il forum online sul sito neosair.it, nella sezione “Lavora con Noi”. I candidati possono partecipare o di mattina dalle 9 alle 12 o nel pomeriggio dalle 14 alle 17.

Gli aspiranti assistenti di volo devono essere titolari di un diploma di scuola di secondo grado e una buona conoscenza della lingua inglese, al momento della candidatura occorre anche presentare due fotografie, la mail di registrazione.