Taxi volante a Roma: Volocopter collega il centro all’aeroporto di Fiumicino, i primi test

È stato presentato meno di un anno fa ed è già tutto pronto per i primi test di volo. Stiamo parlando del Volocopter, il taxi volante che collegherà Roma centro con l’aeroporto di Fiumicino.

Un servizio veloce di trasporto di passeggeri diretti allo scalo aeroportuale. Un viaggio di soli 20 minuti per arrivare in aeroporto. Un obiettivo importante per Roma che è una delle prime Capitali a poter contare su questo servizio.

Quando inizierà il servizio del “taxi volante”

Volocopter dovrebbe iniziare a volare dal 2024 “in vista del Giubileo e della candidatura per l’Expo” ha detto il presidente Adr, Claudio De Vincenti all’Ansa, nel corso dell’apertura in zona Pianabella, all’aeroporto di Fiumicino, l’evento “Un viaggio nel futuro – The Vertiport experience in Roma”.

Una circostanza quest’ultima nel corso della quale verrà anche effettuato il primo volo del “taxi volante”, l’elicottero elettrico Evtol.