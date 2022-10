30.000 nuove assunzioni entro dicembre 2022: tutti i bandi di concorso, requisiti e come fare domanda

Ministeri e enti pubblici al via per 30mila nuove assunzioni e tutte entro dicembre prossimo. Si tratta di bandi che prevedono di reclutare all’interno di pubbliche amministrazioni non solo laureati, ma anche diplomati.

I bandi che verranno proposti nei prossimi mesi avranno luogo seguendo le procedure concorsuali stabilire dalla riforma dei concorsi pubblici.

Quali sono gli enti che assumeranno personale

Tra i tanti concorsi previsti a breve termine ci sono quelli nell’Agenzia delle Entrate, in magistratura, presso l’Ispettorato del lavoro, all’Inps, al ministero dell’Interno, al ministero dell’Economia, alla Scuola nazionale dell’Amministrazione, presso la Ragioneria di Stato, all’Agenzia italiana del Farmaco, all’Agenzia nazionale delle Politiche attive del Lavoro.

L’agenzia delle Entrate sta per bandire concorsi per l’assunzione di 2.643 funzionari e assistenti.

sta per bandire concorsi per l’assunzione di 2.643 funzionari e assistenti. Previsto anche il bando per ricoprire 400 posti da magistrato.

È prevista l’assunzione di 1.024 ispettori tecnici presso l’ Ispettorato nazionale del Lavoro.

Il concorso Inps per reclutare 385 unità da destinare alla gestione dell’assegno unico.

per reclutare 385 unità da destinare alla gestione dell’assegno unico. Annunciata anche l’assunzione di 400 unità presso le prefetture.

Il Ministero dell’Economia prevede il reclutamento di 300 lavoratori.

prevede il reclutamento di 300 lavoratori. La Scuola nazionale dell’Amministrazione intende assumere 110 unità da destinare a svolgere interventi in merito al Pnrr in qualità di funzionari, assistenti, professionisti.

intende assumere 110 unità da destinare a svolgere interventi in merito al Pnrr in qualità di funzionari, assistenti, professionisti. È prevista anche l’assunzione di 54 funzionati da destinare al dipartimento della Ragioneria territoriale di Stato.

territoriale di Stato. L’ Aifa intende allargare il suo organico con altre 40 risorse.

intende allargare il suo organico con altre 40 risorse. L’Anpal ha annunciato 43 assunzioni nelle qualifiche di funzionari e dirigenti

Come partecipare ai bandi di concorso

Non sembra, però, siano gli unici posti di lavoro che verranno offerti da qui a poco più di due mesi. Ci sarebbero ancora altri 14mila posti richiesti presso vari enti pubblici e non di meno sono previsti concorsi anche da Roma Capitale.

Per poter vedere i bandi e verificare le procedure per fare domande, i titoli necessari per accedere bisognerà consultare la Gazzetta ufficiale.