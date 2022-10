Concorso Garante della Privacy: bando, requisiti e come fare domanda

Due i concorsi indetti dal Garante della Privacy per coprire 24 posti di lavoro. Possono accedere solo laureati che abbiano i requisiti indicati dal bando di concorso e purché presentino domanda entro e non oltre il 10 novembre prossimo.

Ma quali sono i requisiti richiesti per coprire i posti di funzionari e dirigenti del Garante della Privacy? Andiamo a vedere.

Per quali figure professionali è il concorso

Le assunzioni prevedono 20 funzionari da destinare alla protezione dei dati personali, al livello iniziale della tabella di stipendio e 4 dirigenti da inserire al terzo livello della tabella stipendiale. Il concorso per funzionari prevede due posti da assegnare a categorie protette, mentre il 30% verrà destinato al personale di ruolo e al personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con 3 anni di servizio al suo attivo.

Requisiti

Tra i requisiti generali è prevista la maggiore età, la cittadinanza italiana o a uno Stato Ue, il godimento di diritti civili e politici, l’idoneità fisica all’impiego, la conoscenza dell’inglese, l’elettorato attivo, non avere condanne penali, regolarità nei confronti del servizio di leva. Ma a parte i requisiti più generali esistono poi dei requisiti specifici che i candidati devono avere e si tratta, per i funzionari, di un diploma di laurea con 110/110 di votazione in specifiche facoltà: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche. Occorre anche aver avuto esperienza in materia di protezione di dati personali, negli ultimi 5 anni; aver già lavorato come funzionario presso il garante per almeno 1 anno, e aver lavorato nell’area operativa del Garante per almeno 3 anni.

Per i dirigenti i requisiti richiesti sono, invece, tra gli altri: che si abbia conseguito un diploma di laurea con la votazione di almeno 100/110 in Scienze politiche, economia e commercio o giurisprudenza e che si abbia avuto una precedente esperienza presso il garante di almeno 3 anni come dirigente, si sia in possesso di titoli specifici post-universitari, aver prestato servizio presso il garante per almeno 2 anni come dirigente fuori ruolo.

Prove e domanda di ammissione

Per poter accedere alla prova selettiva del concorso il candidato dovrà sottoporsi a una prova preselettiva con 60 domande alle quali rispondere entro 60 minuti.

La selezione prevede poi tre prove per il concorso da funzionario: due scritte e una orale e quattro per il concorso da dirigente: tre scritte e una orale.

Le domande di ammissione devono essere inviate da un indirizzo di posta certificata a “protocollo@pec.gpdp.it, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano nell’ufficio protocollo del Garante entro il 10 novembre.

Alla domanda vanno allegati copia del documento di identità, titoli conseguiti che abbiano attinenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità del curriculum che va allegato