Assunzioni in provincia di Latina: ecco dove, bandi di concorso, requisiti e figure richieste

Sono 12 i posti di lavoro a tempo indeterminato nella Provincia di Latina, per andare a ricoprire ruoli amministrativi e tecnici. Anche l’Ente provinciale va a integrare il suo organico con tre bandi di concorso per andare a selezionare il personale più adatto a ricoprire i ruoli richiesti. Importante sarà formalizzare la domanda entro il 14 novembre 2022 per poi accedere a due prove: una scritta, una orale: dopo aver superato una eventuale prova preselettiva Ma di cosa si tratta? Quali sono i requisiti richiesti? Come si presenta domanda? Andiamo a vedere…

Quali sono le figure richieste

I candidati selezionati andranno a ricoprire ruoli specifici tra i quali: 4 saranno assunti per ricoprire il ruolo di Istruttori direttivi amministrativi, 6 di Istruttori direttivi tecnici, 2 Istruttori. Specificate le competenze richieste occorre sottolineare che le domande dovranno essere fatte pervenire entro e non oltre il 14 novembre 2022, con procedura telematica. Per accedere ai concorsi, però, occorre avere requisiti generici e requisiti specifici.

I requisiti generici sono i soliti: essere cittadini italiani, dell’Ue oppure cittadini di Stati esplicitamente ammessi al bando di concorso. Occorre essere in possesso di diritti civili e politici, avere almeno 18 anni di età, avere idoneità fisica all’impiego, patente di guida B, posizione regolare rispetto agli obblighi militari, non aver avuto condanne penali, non essere stati destinatari di sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e non essere stati esclusi dall’elettorato attivo.

Sussistono poi anche requisiti specifici. Per i candidati Istruttore direttivo amministrativo è necessario, tra l’altro aver conseguito o il diploma di laurea in Giurisprudenza, o laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, o Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, o Scienze dell’economia e della gestione aziendale o Scienze economiche o anche Scienze politiche.

I candidati al ruolo di Istruttore direttivo tecnico, invece, devono tra gli altri requisiti avere un diploma in Architettura, Ingegneria sia essa civile, dei materiali, edile, edile-Architettura, gestionale, meccanica, per l’ambiente e il territorio, oppure Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o Urbanistica. È previsto, tra l’altro, anche il diploma universitario triennale in Edilizia, Ingegneria ambientale, Ingegneria delle strutture, Ingegneria edile, Scienze ambientali. Mentre per l’Istruttore è sufficiente un diploma di scuola superiore secondaria. Per conoscere nel dettaglio tutti i requisiti richiesti basta consultare il bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale: 4 serie speciale, concorsi ed esami numero 82 del 14 ottobre 2022.