Pos obbligatorio: da questa settimana scattano le multe per chi non accetta i pagamenti elettronici

Pos obbligatorio. Il pos e i pagamenti elettronici non sono più un optional, né tantomeno un lusso da commercianti all’avanguardia e di ultima generazione.

Pagamento con Pos diventano obbligatori da giovedì

La possibilità concessa ai clienti per i pagamenti con carta non è più un’evenienza statistica, ma diventa obbligo. Multe in vista per commercianti e professionisti che a partire da giovedì prossimo non permetteranno i pagamenti elettronici tramite Pos.

Cosa cambia dal 30 giugno

Di fatto, proprio il 30 giugno scatteranno le nuove regole previste dall’ultimo decreto Pnrr, che per negozianti, artigiani e studi professionali prevedono non più solo l’obbligo di accettare i pagamenti con carta, ma anche l’applicazione di sanzioni in caso di mancato adeguamento alla normativa.

Leggi anche: Pagamenti con Pos e carte di credito: multe salate per i commercianti che non li accettano, ecco da quando

Le ultime direttive dal decreto

Il decreto ultimo sull’argomento ha deciso così di anticipare di sei mesi l’entrata in vigore delle multe e delle sanzioni (più volte previste ma sempre rimandate).

Ecco allora le novità: per chi rifiuta il pagamento elettronico è prevista una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione.

Una spinta e un ”booster” per accelerare la transizione e inserire a pieno diritto la manovra anche nel tessuto sociale.