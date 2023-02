Preventivo per assicurazione auto online: quali fattori devi tenere in considerazione

Mentre si parla di come l’assicurazione online faccia risparmiare, non molti si sono soffermati sul capire che avere accesso al mondo digitale dà molto di più che un semplice risparmio economico: poter scegliere la propria RC auto online in pochi clic, dà modo di personalizzare l’offerta ottenendo esattamente ciò di cui si ha bisogno. Se è vero che sicuramente si spende meno con l’assicurazione online, è anche vero che il mondo del web ci dà modo di spaziare tra tantissime proposte, brand e offerte andando poi a ricercare il miglior rapporto qualità prezzo.

Cosa puoi fare? Per prima cosa calcolando un preventivo assicurazione auto, anche senza targa online su un sito di un’assicurazione come quello di Zurich Connect, così potrai avere una panoramica delle proposte e delle offerte con garanzie accessorie e tutte le formule ad hoc per te…ma a questo punto quale scegliere? Ti sveliamo subito cosa tenere d’occhio quando richiedi un preventivo per l’assicurazione della tua auto.

Le garanzie più importanti per una buona RCA

Se da una parte arrivano bonus per sostituire la vecchia auto con una ibrida di ultima generazione, è anche vero che il risparmio si può ottenere andando a stipulare una buona RCA. È facile sentirsi in difficoltà quando si tratta di scegliere la giusta copertura assicurativa per il proprio mezzo; ci sono così tante opzioni e i prezzi possono variare a seconda di ciò che scegli. Il tipo più semplice di copertura assicurativa auto è l’assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli (RCA): questo tipo di polizza copre eventuali danni causati dal tuo veicolo a un’altra persona, alla sua proprietà o al suo veicolo in caso di collisione. Questa copertura è obbligatoria in Italia e ci sono dei limiti minimi che devono essere rispettati affinché la polizza sia valida.

La copertura completa dell’assicurazione è un’opzione più completa rispetto alla RCA che risulta obbligatoria per legge; non solo fornisce protezione dalla responsabilità, ma copre anche i danni al proprio veicolo da incidenti, furto, vandalismo e persino danni causati dalle intemperie.

Oltre alle coperture standard sopra menzionate, ci sono anche una varietà di componenti aggiuntivi opzionali che possono essere aggiunti alla polizza a un costo aggiuntivo. Ci sono ad esempio la Kasko, consigliata per le auto di valore, la polizza cristalli per proteggere vetri e parabrezza avendo diritto alla sostituzione gratuita, la garanzia legata a furto e incendio e ancora una assicurazione aggiuntiva personale per coprire le spese delle cure mediche in caso di sinistro.

Perché attivare una polizza auto online

Uno dei maggiori vantaggi derivanti della stipulazione dell’assicurazione auto online è la comodità; è incredibilmente facile confrontare diversi fornitori e polizze comodamente da casa tua, ogni volta che vuoi! I prezzi sono decisamente più vantaggiosi e ad offrire le offerte migliori sono le compagnie più grandi e solide che possono anche darti maggiore sicurezza e fiducia.

Un altro vantaggio è il risparmio sui costi; molte aziende offrono sconti per l’acquisto di una polizza online e offrono sconti aggiuntivi per chi stipula più di un contratto, ad esempio su una moto o su una seconda auto. Quando attivi un’assicurazione auto online, puoi aspettarti un’assistenza clienti competente da parte di professionisti esperti che hanno familiarità con tutti gli aspetti del settore; la maggior parte delle aziende dispone di team di assistenza clienti dedicati che possono rispondere a qualsiasi domanda o dubbio tu possa avere sulla tua polizza in modo rapido e semplice.