Prorogato il Bonus 110%: nuove scadenze e come fare richiesta

Bonus 110%. Buone nuove: c’è tempo fino al 31 dicembre 2022 per poter continuare ad usufruire del Superbonus 110%, a condizione che i lavori siano stati completati almeno per il 30% entro il 30 giugno prossimo. In questo modo, dunque, il governo ha stabilito l’ennesima proroga per il bonus 110 sulla ristrutturazione ed efficientamento energetico di villette unifamiliari. La misura in questione, poi, sarà inserita nel primo provvedimento la cui pubblicazione avverrà successivamente all’approvazione del Documento di economia e finanza (Def).

La notizia e le anticipazioni dal sottosegretario Federico Freni

La notizia è stata riportata anche da un articolo di ItaliaOggi, che ha deciso di svelare le anticipazioni di recente arrivate dal sottosegretario all’Economia Federico Freni durante l’interrogazione di Alberto Gusmeroli (Lega) in commissione finanza per le detrazioni da 110% e per gli interventi effettuati su immobili unifamiliari da parte di persone fisiche.

SuperBonus e Legge di Bilancio: ora arriva la conferma

Durante gli ultimi mesi, infatti, questo argomento è stato al centro delle discussioni, ed aveva tenuto banco date le decisioni introdotte con la legge di Bilancio del dicembre scorso. Inoltre, si era parlato anche di clima, ambiente, e il tema era rimasto altalenante. Il tutto, generando un po’ di confusione tra imprese e consumatori con il dubbio se si potesse o meno ancora accedere alle detrazioni del Superbonus e, soprattutto, entro quando.

C’è tempo fino al 31 dicembre 2022, ma ad una condizione

Tuttavia, ora c’è un po’ più di chiarezza. Infatti, con la modifica intervenuta con la legge di bilancio e con il prossimo attuativo sarà stabilito che si potrà accedere alle detrazioni al 110 sino al 31 dicembre 2022. Con una sola condizione da rispettare per poter ottenere ancora le detrazioni:e cioè che gli interventi sulle unifamiliari, abbiano raggiunto uno stato di avanzamento al 30% entro il 30 di giugno prossimo.