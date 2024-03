Quali sono i quartieri più richiesti per comprare casa a Roma? Da Prati alla Garbatella

Comprare casa a Roma, quali sono i migliori quartieri – e quelli più richiesti – in cui andare a vivere? Servizi, trasporto pubblico e soprattutto condizioni economiche. Cercare il giusto compromesso non è facile: vediamo qual è la situazione aggiornata nella Capitale.

C’è chi si sposa e deve trasferirsi. Oppure chi ha deciso di lasciare casa dei propri genitori per andare a vivere da solo o per affrontare una convivenza. E ancora. Studenti fuori sede in cerca di un alloggio magari vicino all’Università, da condividere con altri ragazzi, e chi, invece, è costretto a spostarsi per avvicinarsi al posto di lavoro. In tutti questi casi la scelta dell’immobile è fondamentale: e Roma non fa chiaramente eccezione.

Comprare casa a Roma: dove costa di più?

Come detto la casa giusta deve rispondere a tutta una serie di esigenze. Per quanto riguarda la Città Eterna ci sono senza dubbio alcuni fattori specifici da tenere in considerazione: gli spostamenti da e per il luogo di lavoro o la scuola/università – mezzi privati o pubblici? Ci sono zone a traffico limitato? C’è la possibilità di parcheggiare l’auto? – la presenza di servizi, e ovviamente il costo da sostenere per comprarla.

Una prima distinzione che si può operare, che incide e non poco sul prezzo, è quella tra le zone interne ed esterne al GRA: nelle prime i prezzi sono generalmente più alti, specie avvicinandosi al centro, al di fuori del Raccordo i prezzi scendono, con qualche eccezione per quei quadranti per collegati con la metro. Portafogli alla mano le zone più care si confermano ad esempio quelle di Prati, Trastevere, i Parioli, e in generale tutta la parte del centro storico. Leggermente al di sotto, ma comunque in fascia medio-alta, si paga a Corso Francia, Vigna Clara, oppure al Fleming. Più alla portata le zone periferiche, specie se si esce dal GRA come detto.

Vivere a Roma: quali sono i quartieri più richiesti

Ovviamente l’elevato costo economico delle case, ma anche degli affitti, non fa sì che in automatico queste zone vengano ‘scartate’ dai potenziali acquirenti, anzi. Teoricamente, bilanciando condizioni di vita, servizi e altri fattori queste zone potrebbero al contrario essere preferite ad altre al netto del maggiore esborso economico. Ma qual è la realtà dei fatti?

Ebbene, secondo un recente studio condotto da Idealista, che ha analizzato i quartieri più richiesti in Italia da chi cerca un immobile, a Roma le zone più gettonate sono quelle di Prati, il centro storico ma anche la zona della Garbatella e dell’Ostiense. Non solo. La Capitale si conferma la città più ambita per trasferirsi considerando che queste tre zone addirittura occupano tutto il podio della classifica al livello nazionale. Ma non finisce qui: apprezzato dai potenziali acquirenti anche l’Appio Latino (quarto), il Nomentano-Tiburtino (ottavo) e il quadrante dei Parioli (tredicesimo). I dati si riferiscono all’ultimo trimestre del 2023 e dunque sono recentissimi.

Prezzi

Ma quanto costa mediamente un immobile da queste parti? Si parte dai circa 600 mila euro di Prati, per salire agli 800mila del centro. Di gran lunga più alla portata le case alla Garbatella-Ostiense, circa 330mila euro, e all’Appio Latino, con una fascia media di prezzo di poco superiore (attorno ai 380mila euro). Costo molto più alto invece per i Parioli – dove gli immobili costano quanto al centro praticamente – e al Nomentano-Tiburtino dove comunque un appartamento si trova in vendita attorno ai 500mila euro.