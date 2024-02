Quanto costa affittare una casa a Roma? Prezzi aggiornati al metro quadro

Affittare casa nelle grandi città sta diventando sempre più costoso, Roma compresa. Sensibili gli aumenti anche rispetto a fine dicembre, sebbene in misura diversa da quartiere a quartiere. Vediamo qual è la situazione in questo inizio 2024.

Andare a vivere in affitto è la scelta giusta? Famiglie che si vogliono trasferire per una convivenza o per cambiare casa, dipendenti che, quasi per forza, sono costretti ad avvicinarsi al proprio posto di lavoro. E ancora gli studenti, in cerca di appartamenti condivisi o anche solo di una stanza per frequentare i corsi all’Università. Insomma, l’affitto, sebbene si tratti di somme corrisposte essenzialmente a fondo perduto, rappresenta per molti una scelta obbligata. Per chi deve trasferirsi o spostarsi a Roma bisogna tener conto di tutta una serie di fattori.

Vivere a Roma: mezzi pubblici, sicurezza, prezzi

Quelli che abbiamo elencato sono soltanto tre fattori da tenere in considerazione per chi si vuole trasferire nella Capitale. Nulla di nuovo certo, ma è bene non darli per scontati nella scelta della zona in cui andare a vivere a Roma. In primo luogo perché non tutti i quadranti della Città Eterna sono serviti dalla metropolitana – il mezzo più rapido per spostarsi – e dunque chi non ha un veicolo proprio potrebbe andare incontro a difficoltà. Viceversa la comodità dell’auto a disposizione si scontra con il traffico perenne e le difficoltà legate a ZTL e parcheggi.

Per quanto riguarda sicurezza e qualità della vita nel nostro sito trovate numerosi articoli sull’argomento. Benché ci siano evidentemente zone migliori di altre è impossibile generalizzare perché ogni quartiere ha i suoi pro e contro. Dipende da quello che cercate. Un fattore discriminante è allora rappresentato dal costo da sostenere per l’affitto da bilanciare con le altre esigenze, tenendo presente tuttavia che Roma è una delle città più care d’Europa. Intanto una prima distinzione: per abbattere il prezzo, rinunciando a qualche comfort, bisogna uscire dal GRA.

Affitto a Roma: i prezzi zona per zona

Il discorso ovviamente può essere affrontato in entrambe le direzioni, passateci l’espressione, sia per chi intende andare a vivere in affitto, sia per chi, al contrario, vuole destinare un proprio immobile alla locazione. Sul tema fa luce uno studio recentissimo, riferito ai prezzi di mercato di gennaio 2024 a Roma, svolto da Immobiliare.it Insights. Ciascuna zona è identificata dal prezzo medio al metro quadro, da quelle più costose a quelle meno.

Centro storico

Partiamo dal centro storico che si conferma chiaramente l’area con i prezzi più alti, 26,9 € al mq. Parliamo del Municipio I servito dalla metropolitana ma soltanto con la metro Barberini. La zona tuttavia è ben collegata con i mezzi del trasporto pubblico.

I quartieri dove costa di più affittare casa: Prati, Parioli ma non solo

Sopra i 20€ al metro quadro troviamo anche: Parioli, Flaminio, Aventino, San Saba quindi Testaccio, Trastevere, Termini, Repubblica, Borgo, Mazzini, Delle Vittorie. Sono queste le zone dove l’affitto è più caro a Roma: si tratta di quartieri sempre del centro di Roma o comunque tra i più noti/famosi della Capitale. Se volete venire a vivere da queste parti c’è da mettere in conto dunque un maggior esborso economico.

Fascia media

Spostandoci gradualmente la periferia chiaramente i costi si abbattono. Nella fascia tra 15 euro al metro quadro e i 20 euro troviamo ad esempio le zone di Salario-Trieste, Bologna, Re di Roma o San Giovanni. Quindi anche Corso Francia, Vigna Clara, Fleming, Ponte Milvio, e a seguire Gregorio VII, Balduina, Medaglie D’Oro, Degli Eroi fino a scendere ai 16 euro di Monteverde, Gianicolense, Colli Portuensi, Casaletto ma anche Appio Latino e Colli Albani. Poco al di sopra ma sempre in questa fascia Appio Latino e Colli Albani.

Dove costa meno affittare casa nella Capitale (ma sempre all’interno del GRA)

Arriviamo così alle zone più convenienti di Roma, con costi al metro quadro inferiori alla cifra media di 15 euro. In questo caso bisogna chiaramente allontanarsi dalle zone centrali ma sempre rimanendo all’interno del perimetro del Grande Raccordo Anulare. Questo l’elenco completo suddiviso in ulteriori fasce.

14 euro mq circa

Ardeatino

Appia Pignatelli

Montagnola

Casetta Mattei

Pisana

Bravetta

Aurelio

Boccea

Battistini

Torrevecchia

Cassia

San Godenzo

Grottarossa

Talenti

Monte Sacro

Nuovo Salario

13 euro mq circa

Portuense

Villa Bonelli

Trionfale

Trullo

Parco de’ Medici

Trionfale

Monte Mario

Ottavia

Porta di Roma

Casal Boccone

Monti Tiburtini

Pietralata

Centocelle

Tor de’ Schiavi

Cinecittà

Quadraro

Appio Claudio

Capannelle

Cecchignola

Fonte Meravigliosa

12 euro mq circa

Ponte Mammolo

San Basilio

Tor Cervara

Alessandrino

Tor Sapienza

Torre Maura

Affitti a Roma: i costi fuori dal GRA

Per abbattere ulteriormente i costi dell’affitto bisogna uscire dal Raccordo. E arrivare in periferia. Fuori dall’anello del GRA i costi al metro quadro per gli affitti a Roma variano dagli 11 euro fino anche ai 10 euro. In tal senso i prezzi più bassi sono quelli di Labaro, Prima Porte, Valle Muricana e Lunghezza/Castelverde. Attenzione però: in alcuni casi, specie per quelle zone ben servite dai mezzi pubblici o con servizi (come Anagnina, Romanina e Tor Vergata per esempio) i prezzi tornano a salire anche fino a 13-14 euro al metro quadro. E’ questo il caso ad esempio del litorale: qui troviamo Ostia, Acilia, Casal Bernocchi, Centro Giano, Dragona, Malafede, Vitinia (12 euro circa mq) fino ai 13 euro mq circa dell’AXA/Casal Palocco/Infernetto.