Quando arriva il pagamento dell’assegno unico a ottobre? La data

Il pagamento dell’assegno unico 2022 inizierà a ottobre. È un sostegno per le famiglie con figli che viene corrisposto ai lavoratori e ai disoccupati.. Viene erogato sulla base dell’Isee e, quindi, coloro che hanno un Isee più basso ricevono importi maggiori, quelli con Isee più alto importi minori.

Si tratta di un assegno che può essere corrisposto direttamente sull’Iban del beneficiario, Ma non si conosce la data esatta di erogazione.

Nonostante per le famiglie conoscere la data esatta in cui gli verrà fatto l’accredito significa gestire al meglio le risorse di famiglia, purtroppo accade spesso, quando si tratta di bonus o agevolazioni , di non conoscere di preciso quando questo avverrà.

Quando viene erogato l’assegno unico

Diverso sembra essere per l’assegno unico che sembra arrivare in una data prefissata. Pare, infatti, che salvo eccezioni l’Inps eroghi la somma in un giorno prestabilito ad un’ora prefissata.

Ci sono comunque due date fissate: una per l’accredito dell’assegno unico, l’altra per gli arretrati. Per quanto hanno presentato domanda entro il 30 giugno, sembra verosimile che ricevano anche gli arretrati da marzo. Per chi non ha ricevuto settembre si dovrebbe poter pensare che nelle prime due settimane di ottobre possano vedersi accreditare la somma.

A parte gli arretrati, per quanti aspettando l’assegno unico di ottobre 2022, l’Inps dovrebbe iniziare a corrispondere le somme dalla seconda settimana di ottobre: tra il 14 e il 31 ottobre.

Anche se non ci sono date precise, esiste un modo attraverso il quale i beneficiari possono tenersi aggiornati sull’arrivo del beneficio e cioè per mezzo di Spid, Cie o Cns accedendo al sito Inps o anche chiedendo aiuto ai Caf.