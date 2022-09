Assegno Unico ottobre 2022: le date dei pagamenti

L’ Assegno unico 2022 è un sostegno economico alle famiglie che viene attribuito per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età e per figli disabili, ma in quest’ultimo caso senza limiti di età.

In questi giorni in tanti, tra gli aventi diritto, si stanno chiedendo la data entro cui potranno contare su questo supporto economico, soprattutto in un periodo di grandi difficoltà economiche come quello che si sta attraversando.

Quando viene erogato

Si tratta di un beneficio che viene erogato anche nel mese di ottobre da sabato 15 ottobre, per quanti hanno fatto domanda a gennaio febbraio 2022, dal 27 ottobre per gli altri.

Per le domande presentate a partire dal 1 marzo scorso i pagamenti vengono effettuati dalla fine del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Per quanti, invece, hanno presentato domanda entro giugno 2022, si vedranno corrispondere anche i mesi antecedenti sempre a partire da marzo.

A chi viene riconosciuto questo beneficio e qual è l’importo

Assodato che l’assegno unico è riconosciuto per ciascun figlio a carico entro il compimento dei 21 anni e per i figli disabili senza alcun limite di età, bisogna sottolineare qual è l’importo. Quest’ultimo varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare, ossia dell’Isee presentato al momento in cui è stata fatta domanda, età dei figli, numero dei figli ed eventuali figli con disabilità.

Il calcolo per l’importo si basa su una quota variabile che va dai 50 euro in caso di Isee superiore ai 40mila euro o senza Isee a un massimo di 175 euro in caso di Isee fino a 15mila euro. È prevista anche una quota a titolo di maggiorazione come compensazione alla famiglia per eventuali perdite economiche.