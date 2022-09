Quando pagano l’assegno unico a settembre 2022: date e calendario INPS

Ritardo nel pagamento dell’assegno unico di settembre? E’ questo quanto si stanno chiedendo i cittadini in queste ore. Poiché se è vero che comunque gli accrediti sono sempre arrivati per la metà del mese, l’avviso da parte dell’INPS circa la disposizione di pagamento, almeno nei mesi scorsi, è sempre arrivata intorno al 9-10 del mese. Cosa sta succedendo quindi?

Assegno unico di settembre in ritardo?

Se prendiamo ad esempio il caso dei mesi scorsi ci accorgiamo in effetti che c’è qualche ritardo per ciò che riguarda la mensilità in corso, almeno sotto il profilo della comunicazione. Ad esempio a giugno già l’11 del mese l’INPS aveva inviato alla maggior parte degli utenti la disposizione dei pagamenti; a luglio era stata addirittura ulteriormente in anticipo dato che in molti il 9 avevano già ricevuto la notifica sull’app IO, mentre ad agosto comunque era arrivata prima del 15. E per settembre? Queste le ultime novità.

Calendario pagamenti Assegno Unico Inps settembre 2022

Secondo il patronato Inpas il pagamento dell’Assegno Unico è previsto a partire dal 16 settembre 2022 se la domanda è stata presentata nei mesi di gennaio e febbraio 2022. Per le domande presentate dopo il 1 marzo 2022 il pagamento viene disposto dalla fine del mese successivo a quello di presentazione delle domande. In caso di ulteriori ritardi è consigliabile contattare il contact center dell’INPS per conoscere lo stato della propria domanda ed eventuali problematiche legate ad essa.

