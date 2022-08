Assegno Unico 2022, chi lo riceve il 22 agosto e chi il 25? Il calendario dei pagamenti

Assegno unico e universale. L’Inps ha reso note due date per l’accredito: il 22 e il 25 agosto.

Non si tratta però di data certa perché il pagamento del contributo dipende dal giorno nel quale è stata inoltrata la domanda e anche dal sistema automatizzato.

A chi spetta l’assegno unico e universale il 22 e il 25 agosto

In molti degli aventi diritto hanno già ricevuto nei giorni scorsi l’assegno unico e universale.

Il 22 e il 25 agosto, invece, riceveranno l’assegno unico coloro che non ricevono il Reddito di cittadinanza e che vedono una di queste due date segnate sul fascicolo previdenziale del cittadino, vale a dire l’area riservata del sito INPS.

All’inizio di agosto sempre questa categoria di beneficiari ha avuto gli arretrati di luglio e maggio/giugno.

Coloro che invece usufruiscono del Reddito di cittadinanza dovranno attendere la ricarica del sussidio di agosto, poiché l’assegno unico viene accreditato direttamente sulla carta Rdc lo stesso giorno del pagamento del Reddito.

L’assegno unico e universale cos’è e chi ne ha diritto

L’Assegno unico e universale è la misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico entrata in vigore a inizio 2022.

Viene erogato in base all’ISEE, sulla base del quale cambiano gli importi:

• per i redditi più bassi sarà di circa 180 euro per ogni figlio e dal terzo figlio in poi l’importo arriva a 250/260 euro;

• per i redditi più alti, e anche per coloro che decidono di non presentare l’ISEE, l’importo cala fino ai 50 euro a figlio.

Sulle somme previste è stabilita una maggiorazione se entrambi i genitori lavorano.

Come presentare domanda

La domanda si può presentare per mezzo di:

• sito internet INPS (con accesso diretto al servizio in evidenza tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS))

• numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);

• enti di patronato.asse

Scaduto il termine del 30 giugno per accedere agli arretrati, le domande presentate a partire dal primo luglio in poi prevedono che il pagamento dell’assegno unico avvenga dal mese successivo a quello della domanda.