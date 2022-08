Assegno Unico agosto 2022: calendario aggiornato e date pagamenti INPS

E’ stato disposto da parte dell’INPS il pagamento dell’Assegno Unico mensile per agosto 2022. L’erogazione, di solito, avviene verso la metà di ciascun mese ma questa volta il giorno 15, Ferragosto, sarà una giornata di Festa. Quando arriverà dunque il pagamento? Eccolo il calendario con le date predisposte dall’INPS.

Quando viene pagato l’Assegno Unico ad agosto

In questi giorni gli utenti beneficiari stanno ricevendo gli SMS da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza circa le date del pagamento. Per molti l’Assegno Unico avrà come valuta il 12 agosto e quindi prima di Ferragosto. Ragionevolmente dunque possiamo ritenere questa data come indicativa per quanto riguarda l’erogazione dell’Assegno.

Cos’è

Da qualche mese le famiglie in possesso stanno ricevendo l’Assegno Unico in sostituzione degli ex assegni familiari. Si tratta, come è noto, del sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni).

Non c’è limite di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

Perché universale e unico

Il provvedimento è definito unico poiché racchiude al suo interno anche altri interventi in precedenza erogati separatamente; è universale perché viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE oppure con indicatore della situazione equivalente superiore alla soglia di euro 40mila.