Bonus pannolini: 150€ per bambini fino a 3 anni da sommare all’Assegno Unico

Stiamo vivendo un periodo storico sempre più difficile che sta mettendo in crisi non pochi cittadini. L’aumento del costo della vita sta diventando sempre più significante e questo ha colpito soprattutto le famiglie. Proprio per questo è stato pensato ad un bonus comunale che possa far fronte almeno a qualche spesa così da poter alleggerire questo tragico momento.

Come funziona il Bonus Pannolini

Il bonus pensato per le famiglie con figli a carico prevede la somma di 150 euro in detrazione dalla TARI, la tassa che i Comuni richiedono per i rifiuti. La misura intende premiare coloro che acquisteranno i pannolini di tipo lavabile, e dunque non quelli usa e getta in modo tale da abbattere il conferimento nella spazzatura con un ritorno positivo per l’ambiente.

Requisiti

Non esiste un tetto di reddito o un ISEE da presentare per accedere al bonus. In realtà chi già si trova in condizioni di disagio economico, con un indicatore inferiore a 6.500 euro, non è soggetto al pagamento della tassa di rifiuti e quindi, in questo ambito, non può accedere al bonus. Inoltre il bonus non è in contrasto con chi percepisce l’Assegno Unico.

Come presentare la domanda

Ogni famiglia che desideri accedere alla misura deve rivolgersi al proprio Comune, generalmente entro la fine dell’anno in corso presentando le prove di acquisto dei pannolini ecologici. Si può ottenere fino a 150 euro. Le modalità, in tal senso, variano a seconda dei Comuni e delle risorse a disposizione di ciascun Ente.

