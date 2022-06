Bonus di 200 euro, ecco quando arriva: il calendario dei pagamenti, le date

Se ne parla da tanto, ma ora finalmente il momento è quasi arrivato: presto milioni di italiani riceveranno in busta paga il bonus di 200 euro, quello che il Governo ha messo a punto per aiutare i lavoratori e le famiglie. A patto, però, che vengano rispettati dei requisiti fondamentali, primo fra tutto il reddito che non deve superare i 35.000 euro.

Quando viene erogato il bonus di 200 euro?

I più fortunati, quindi i dipendenti, i pensionati, i lavoratori domestici (che devono presentare la domanda entro il 30 settembre) e i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno il bonus di 200 euro a luglio, altri dovranno aspettare l’autunno per incassare i soldi. È il caso di titolari di Naspi, Dis-Coll, i beneficiari di disoccupazione agricola ed ex indennità Covid 2021, ma anche di lavoratori di altre categorie, come collaboratori e stagionali.

Il calendario completo dell’Inps con le date

L’Inps, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato il calendario dei pagamenti:

“per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale , di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti , nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione , il pagamento avverrà unitamente alla rata di pensione di luglio 2022. Si ribadisce che, qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;

a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di , di , nonché di , il pagamento avverrà unitamente alla rata di Si ribadisce che, qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione; per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all’elaborazione delle domande pervenute;

il pagamento dell’indennità avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all’elaborazione delle domande pervenute; per i titolari nel mese di giugno 2022 delle prestazioni NASpI e DIS-COLL , per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle indennità COVID-19 2021 , il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022 , successivamente all’invio delle denunce Uniemens dei datori di lavoro;

, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle , il pagamento avverrà nel , successivamente all’invio delle denunce Uniemens dei datori di lavoro; per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda , il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022;

, il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022; per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avverrà a luglio 2022,successivamente all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni”.

Come presentare la domanda

I lavoratori dovranno firmare un modulo, una sorta di autodichiarazione da presentare al datore. I dipendenti pubblici, invece, non devono presentare necessariamente l’autodichiarazione perché i servizi di pagamento delle retribuzioni sono gestiti dal sistema informatico del Mef (Ministero dell’Economia).

Ora, però, sul sito dell’Inps è attivo il servizio on line per presentare la domanda: basterà collegarsi e seguire tutte le indicazioni. La domanda, lo ricordiamo, si può presentare anche affidandosi agli istituti di Patronato.