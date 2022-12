Quando arriva la tredicesima agli insegnanti? Il calendario con le date

Gli insegnanti in attesa della tredicesima riceveranno notizie a metà Dicembre. La gratifica natalizia per gli insegnanti e il personale ATA, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, verrà erogata insieme allo stipendio mensile mentre i supplementi temporanei riceveranno mensilmente i ratei che gli spettano della tredicesima.

Cos’è la tredicesima?

Conosciuta come gratifica natalizia, la tredicesima è diventata obbligatoria nell’agosto del 1937 per volontà del governo fascista. Inizialmente destinata solo ai lavoratori del settore industriale si è estesa, con il decreto nº1070 del 1960, a tutti i lavoratori dipendenti e ai pensionati.

Il calcolo della tredicesima

I lavoratori che vogliono giocare di anticipo e sapere a quanto ammonterà la loro tredicesima possono rivolgersi alle indicazioni incluse nei CCNL dei vari comparti. A seguito indicheremo alcune voci contrattuali di riferimento:

Secondo il minimo contrattuale o la paga base tabellare

Con gli scatti di anzianità

Eventuali superminimi assorbibili o non, orari o mensili

Secondo l’indennità di contingenza

Con l’eventuale EDR o terzo elemento

Oltre a questi riferimenti è bene considerare tutti gli elementi che figurano in maniera fissa nella parte alta del cedolino.

Cosa cambierà nella tredicesima di quest’anno?

Dicembre è il mese che ogni lavoratore attende e il motivo non è solo il Natale. Dicembre è infatti il mese della tredicesima anche detta gratifica natalizia, un bonus sullo stipendio per tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati. Quest’anno la tredicesima sarà più alta grazie allo sgravio contributivo al 2% che verrà applicato anche sulla gratifica di fine anno. Inoltre, per alcuni lavoratori ci sarà un secondo regalo, un bonus extra da 150 euro esentasse. Nonostante il recente aumento to della tredicesima, questa dovrà fare i conti con l’inflazione, sopratutto del caro energia. Per questa ragione si stima che per un totale di 47 miliardi di euro di tredicesime circa il 25% finirà nelle casse dell’erario.