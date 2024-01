Quanti anni di stipendio servono per comprare la ‘prima casa’? La situazione in Italia

Continua il nostro viaggio alla scoperta di storie e curiosità di Roma e del Lazio. Oggi, a dire il vero, parliamo di qualcosa che ha a che fare con tutta Italia. La domanda è facile, la risposta, invece, è difficile: quanti anni di stipendio servono per comprare la sospirata ‘prima casa’ in Italia? Andiamo a scoprirlo insieme.

Cominciamo col dire che, naturalmente, si tratta di una cifra variabile da città a città e che dipende da tantissimi fattori. Nel 2024, intanto, lo Stato è pronto a rimborsare i cittadini che acquisteranno la prima casa, grazie ai bonus che di seguito andiamo ad elencare.

Tutte le agevolazioni dello Stato

Bonus prima casa under 36: una buona notizia. Nel 2024 viene esteso il bonus mutui per gli under 36, per l’acquisto della prima casa. Il bonus prevede l’azzeramento delle imposte e l’accesso a mutui per un importo di oltre l’80%. Il bonus è dedicato unicamente a chi ha meno di 36 anni, un Isee non superiore ai 40 mila euro e richiede acquisto di immobili di valore non superiore a 250.000 euro.

Bonus bollette: l’agevolazione riguarda la riduzione sul costo delle utenze di luce e gas per per famiglie con Isee non superiore ai 15 mila euro. Il contributo è riconosciuto ai clienti titolari di bonus sociale elettrico.

Superbonus: al 110%, calerà nel 2024 al 70%. La massima al 110% rimarrà attiva solo per i cittadini che vivono in territori a rischio sismico.

Bonus mobili: Per chi deve cambiare mobilio o acquistare nuovi elettrodomestici è attivo anche nel 2024 il bonus mobili ed elettrodomestici. La detrazione fiscale al 50% è collegata alla ristrutturazione con un importo massimo detraibile di 5mila euro.

Rottamazione tv: l’incentivo consiste in uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto di un nuovo televisore, fino ad un massimo di 100 euro, senza alcun limite di ISEE.

Quanti anni di stipendio servono per comprare la prima casa in Italia

Veniamo ora al focus del giorno: quanti anni di stipendio servono per comprare la prima casa in Italia? Rispondiamo subito: cinque. E’ quanto emerge da una ricerca della società di consulenza americana Creditnews, che ha confrontati quanti salari servono per acquistare una prima casa di dimensioni medie – circa 60 metri quadrati – nei 25 paesi dell’Ocse con una popolazione di almeno 5 milioni di persone.

Nella speciale classifica, l’Italia si piazza al nono posto, con cinque anni esatti di reddito per comprare casa. Poco più convenienti dell’Italia sono, in Europa, Spagna (4,8 anni di lavoro per una prima casa) e Regno Unito (4,3 anni), oltre al Belgio. Il peggior paese dove comprare casa è la Svizzera, dove ci vogliono 13,5 anni di reddito per permettersi i sospirati 60 metri quadrati. Male anche Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Svezia, tutte penultime e appaiate a 7,7 anni di lavoro per comprare casa.