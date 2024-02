Quanti dipendenti ha la città del Vaticano? Centro della Chiesa Cattolica

La Città del Vaticano cerca dipendenti anche laici. Negli ultimi mesi infatti è stato creato perfino un portale interamente dedicato a questo scopo: ma quanti sono i lavoratori che prestano servizio in Vaticano? Cerchiamo di saperne di più.

La Chiesa cattolica cambia e cerca di stare al passo con i tempi. No, non stiamo parlando di insegnamenti religiosi in questo caso, bensì dei posti di lavoro disponibili presso la Santa Sede, da poco estesi in modo più organizzato anche alla platea dei laici. Si va dai tecnici audio-video, passando per gli addetti all’ufficio acquisti, fino a figure specializzate nel ramo economico-finanziario. Posizioni a cui tutti si possono candidare – ovviamente se in possesso dei requisiti – attraverso un sito specializzato. Che dire però del numero complessivo dei dipendenti del Papa?

Come lavorare in Vaticano: il portale web dedicato

Partiamo però proprio da quest’ultima novità. Da qualche mese esiste un sito internet, gestito direttamente dalla Segreteria per l’economia (o SPE), dove gli utenti possono registrarsi e inviare la propria candidatura. Si può cliccare su una specifica posizione lavorativa oppure inoltrare il proprio curriculum come candidatura spontanea. In questo articolo trovate ad esempio le figure ricercate a gennaio (al netto di alcune modifiche che potrebbero essere subentrate nel frattempo s’intende). Il portale, lo ricordiamo, è raggiungibile al seguente link: https://www.spe.va/it.html.

Quanti sono i lavoratori della Santa Sede

Vediamo ora di capire, anche al netto di queste novità, quanti sono i dipendenti del Vaticano. Per avere un dato complessivo dobbiamo considerare da un lato la Curia Romana, ovvero il personale della Santa Sede, dall’altro quello che rientra nel più ampio quadro della gestione della Città Stato del Vaticano. Dopodiché possiamo distinguere tutta una serie di sotto sezioni come le tre macro aree indicato nel portale gestito dallo SPE: quella finanziaria, quella amministrativa e le risorse umane, con ogni settore che si compone al suo interno di altri uffici (Pianificazione e Reportistica Finanziaria, Ufficio Controllo Interno, Ufficio Obolo di San Pietro, appalti, ecc). Quindi c’è tutta la parte ad esempio degli impiegati nella strutture dei Musei vaticani ai quali aggiungere, chiaramente, il personale della Curia Romana.

I numeri

Tirando le somme di quanti lavoratori parliamo? Secondo dati recenti parliamo complessivamente di un numero vicino alle 5.000 unità (Fonte: VaticanNews), considerando sia la Città del Vaticano che la Curia Romana. Di questi alle dipendenze del Papa ci sono 1.165 donne, pari al 23,4% del totale. Si tratta di un numero cresciuto rispetto al passato e registrato in questo pontificato di Papa Francesco rispetto a prima della sua elezione.

Cercando di scendere un po’ più nel dettaglio, stando ad alcuni dati resi noti dall’annuario pontificio, nella sola curia romana lavorerebbero ad esempio all’incirca 2.000 persone. Per quanto riguarda i musei vaticani, parliamo dell’ordine dei 700 dipendenti, 200 quelli invece impiegati nella Segreteria di Stato. Tra questi 50 fanno riferimento al personale diplomatico. A chiudere ci sono tutti i dipendenti divisi tra le strutture bibliotecarie (Archivio segreto e Biblioteca Apostolica Vaticana) per altre 150 posizioni lavorative.